Первая интермодальная перевозка контейнеров из Китая в Европу осуществлена в цифровом формате

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ОАО «РЖД», Белорусская железная дорога и Транспортная группа FESCO в рамках развития проекта ИНТЕРТРАН организовали первую транзитную интермодальную перевозку контейнеров из Китая в Европу в полностью цифровом формате.

Контейнеры, отправленные из китайского порта Нинбо во Владивостокский морской торговый порт и далее по железной дороге через территорию России, 3 сентября прибыли на белорусскую станцию Колядичи. По информации FESCO, эта отправка стала первой в российской истории транзитной контейнерной перевозкой в сообщении Азия — Европа, осуществленной в цифровом формате. Как отмечают в компании, использование технологии позволяет сократить сроки оформления грузов на четверо суток, до 21 часа за счет использования исключительно электронных перевозочных документов, транзитных деклараций и организации цифрового взаимодействия с таможенными органами.

В рамках проекта была выполнена интеграция информационных систем РЖД и FESCO, что позволяет передавать перевозчику транзитную декларацию и товаросопроводительные документы в электронном виде. Также осуществлена возможность передачи железнодорожной накладной на станции в Республике Беларусь в электронном формате.

В настоящее время проект ИНТЕРТРАН растиражирован на всю сеть РЖД. С помощью этой технологии FESCO уже отправила более 6 тысяч контейнеров в импортном сообщении.

Чуть ранее об отправке первого контейнерного поезда из Китая в Европу с использованием цифровых технологий электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» сообщило ООО «Рейл Карго Логистикс — РУС». Проект реализован в сотрудничестве с ООО «Цифровая логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер».

Договоренность о реализации совместного проекта транзитного контейнерного сервиса, предусматривающего постепенную интеграцию применяемых цифровых технологий для упрощения доступа клиентов к услугам железнодорожного транспорта была достигнута в марте 2020 года.

Первый контейнерный поезд с использованием ЭТП «Грузовые перевозки» вышел из Сианя назначением на терминал Будапешт БИЛК (BILK) в Венгрии 20 августа. Маршрут проходит по территориям КНР, Казахстана, России и Украины. Организатором перевозки выступило ООО «Рейл Карго Логистикс-Рус», подвижной состав был предоставлен ПАО «ТрансКонтейнер». В составе поезда 41 сорокафутовый контейнер с товарами народного потребления.

По словам генерального директора ООО «Цифровая логистика» Александра Кочукова, появление нового цифрового продукта на ЭТП «Грузовые перевозки», разработанного в сотрудничестве с ООО «Рейл Карго Логистикс — РУС» и ПАО «ТрансКонтейнер», упрощает доступ к услугам железнодорожного транспорта, повышает его потенциал и конкурентоспособность сухопутного железнодорожного маршрута.