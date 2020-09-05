«Кузбассразрезуголь» обновил локомотивный парк на 18 тепловозов

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На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. Это третий в угольной Компании локомотив собственного производства АО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК).

ТЭМ2Н-УГМК собран на новой экипажной части (рама, ходовые тележки и колесно-моторные блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском машиностроительном заводе. Шадринский локомотив оснащен современными системами управления, контроля и диагностики, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия работы машинистов.

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Первый ТЭМ2Н-УГМК приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе осенью прошлого года, второй поступил на Кедровский угольный разрез в начале 2020-го. Эти локомотивы задействованы на всех работах, которые предусмотрены технологическим процессом, связанным с погрузкой угля и выдачей его на пути общего пользования. Для возможности выхода на пути РЖД тепловоз имеет соответствующий сертификат.

С 2014 года в рамках программы обновления локомотивного парка Компании Кедровский угольный разрез получил шесть модернизированных на ШААЗе тепловозов ТЭМ2-УГМК. Всего в УК «Кузбассразрезуголь» на сегодняшний день работают 15 модернизированных и 3 новых шадринских локомотива.

«Современное оборудование приходит на смену физически и морально устаревшему. Для поддержания работы старой техники требовались значительные средства. Гораздо эффективнее было приобрести новые машины, отвечающие сегодняшним требованиям, — комментирует начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий. — Развитие Компании возможно только с современной техникой, поэтому ее обновление — это наше движение вперед».