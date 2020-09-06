В Тутаеве Ярославской области открыто производство двигателей большой мощности

© www.kommersant.ru

В Тутаеве Ярославской области сегодня компания ООО «КамАЗ Вейчай», являющаяся резидентом территории опережающего развития «Тутаев», запустила серийное производство дизельных и газовых двигателей большой мощности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В производство уже вложено более 100 млн руб. Всего в проект планируется инвестировать около 770 млн руб.

При выходе на проектную мощность, на заводе будет создано около 150 новых рабочих мест. Сейчас на производстве трудятся более 50 человек. До конца года предприятие планирует выпустить 20 двигателей.

В сообщении отмечается, что выпускаемые двигатели мощностью до 2 тыс. кВт предназначены для судов, локомотивов, дизельных и газовых электрогенераторов, а также для большегрузной спецтехники. Новое производство дает конкурентное преимущество и помогает развитию импортозамещения.

«КамАЗ Вейчай» — это совместное предприятие ПАО «КамАЗ» и китайской компании «Weichai Power» по производству дизельных и газовых двигателей. В октябре 2019 года ООО «КамАЗ Вейчай» было включено Минэкономразвития РФ в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Тутаев».

Для предприятий, создающихся на площадке ТОР установлен льготный период. В частности, резиденты ТОРа на пять лет освобождаются от налогов на прибыль и на имущество. Первые три года они не платят земельный налог.