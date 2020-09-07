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3 сентября 2020 года сдано в эксплуатацию четвертое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5904», построенное на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область).

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т.

Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.