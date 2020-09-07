Из Архангельска в Онегу в первый рейс отправился новый рельсовый автобус «Орлан»

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7 сентября на маршрут Архангельск — Онега — Архангельск вышли рельсовые автобусы РА-3 «Орлан», выпускаемые АО «Трансмашхолдинг» на подмосковном заводе АО «Метровагонмаш». Теперь ежедневно эти поезда будут преодолевать расстояние между городами, совершая по пути ряд остановок в населенных пунктах Архангельской области.

В первую поездку из Архангельска в Онегу РА-3 отправился в полдень: 267 километров он проходит за пять часов. Ввод нового маршрута позволил в два с лишним раза сократить время в пути, а также совершать поездки без пересадок.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» отечественного производства разработаны специально для пригородных перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами. Пассажирский салон оборудован электронными табло, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, кнопками открытия дверей. Дополнительный комфорт создают герметичные межвагонные переходы, современные санитарные комплексы и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле.

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Участники мероприятия также осмотрели новые вагоны, которые включены в составы пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Архангельск — Обозерская, Обозерская — Пукса. В вагонах 60 мягких кресел с подлокотниками и откидными столиками на задней стороне спинки. Салоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и климат-контроля, розетками для зарядки гаджетов, автоматическими дверями. В вагонах установлены кулеры, видеомониторы для демонстрации фильмов, имеется по две туалетные комнаты. Все вагоны оснащены системами видеонаблюдения.