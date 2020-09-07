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Транспорт и логистика

Из Архангельска в Онегу в первый рейс отправился новый рельсовый автобус «Орлан»

 © sun1-29.userapi.com

7 сентября на маршрут Архангельск — Онега — Архангельск вышли рельсовые автобусы РА-3 «Орлан», выпускаемые АО «Трансмашхолдинг» на подмосковном заводе АО «Метровагонмаш». Теперь ежедневно эти поезда будут преодолевать расстояние между городами, совершая по пути ряд остановок в населенных пунктах Архангельской области.

В первую поездку из Архангельска в Онегу РА-3 отправился в полдень: 267 километров он проходит за пять часов. Ввод нового маршрута позволил в два с лишним раза сократить время в пути, а также совершать поездки без пересадок.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» отечественного производства разработаны специально для пригородных перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами. Пассажирский салон оборудован электронными табло, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, кнопками открытия дверей. Дополнительный комфорт создают герметичные межвагонные переходы, современные санитарные комплексы и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле.

 © news29.ru

 © sun9-23.userapi.com

Участники мероприятия также осмотрели новые вагоны, которые включены в составы пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Архангельск — Обозерская, Обозерская — Пукса. В вагонах 60 мягких кресел с подлокотниками и откидными столиками на задней стороне спинки. Салоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и климат-контроля, розетками для зарядки гаджетов, автоматическими дверями. В вагонах установлены кулеры, видеомониторы для демонстрации фильмов, имеется по две туалетные комнаты. Все вагоны оснащены системами видеонаблюдения.
Источник: http://dvinanews.ru/-834r0wgp

РА-3 Орлан, РЖД, Архангельская область
  • Alexander V Alexander V
    07.09.2022:43:48

    Раньше на дрезине ездили? 270 км за 10 часов…

    #1208262
    • Нет аватара Сергей К
      08.09.2008:56:17

      Alexander V, да, очень интересно, почему такой долгий путь.

      В новости написано, что с пересадкой. Может вообще, без жд или только частично с жд.

      #1208284
  • Нет аватара Сергей К
    08.09.2008:57:06

    Новости несомненный плюс. И для удаленных уголков страны развивается инфраструктура!

    #1208285
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