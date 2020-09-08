В Подмосковье открылась после реконструкции станция Мичуринец будущего МЦД-4

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Вместо устаревшей ж/д остановки здесь создан современный мини-вокзал, соответствующий новому московскому стандарту станций наземного метро — с эскалаторами, лифтами, двумя платформами и подземным переходом, удобным для всех категорий пассажиров.

Станция в будущем станет частью МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Это третья современная станция на Киевском направлении, введенная в эксплуатацию с начала года. Ранее была открыта новая станция Санино, а также завершена реконструкция станции Победа. До конца декабря планируем закончить реконструкцию станции Крекшино и достроить станцию Аминьевскую.

После реконструкции здесь появились 2 новые платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, а также подземный тоннель с вестибюлем площадью 1800 кв. м. V-образная форма навесов не только придает уникальный внешний вид станции, но и несет в себе практическую функцию — предотвращает сползание снега.

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Из вестибюля предусмотрены 4 выхода: по 2 на платформы и противоположные стороны городской территории — улицы Фридриха Энгельса и Бориса Пастернака. В нем размещены кассы, турникеты, для удобства маломобильных граждан установлены 3 лифта и 6 эскалаторов, а также санитарная комната. Таким образом, на станции создано комфортное и безбарьерное пространство, которым будет удобно пользоваться всем пассажирам.

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В настоящее время на Киевском направлении проводится реконструкция станций Апрелевка, Лесной городок, Внуково, Матвеевская, Мещерская, Переделкино, Толстопальцево, Кокошкино, Очаково, строятся 2 новых остановочных пункта — Минская и Аминьевская. До конца года планируется завершить реконструкцию станции Крекшино в Новомосковском административном округе и строительство станции Аминьевская, которая в перспективе образует первый на Киевском направлении транспортно-пересадочный узел.

Кроме того, ведется строительство двух дополнительных путей на участке Москва — Апрелевка, а также соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями, где появятся 3 новые станции — Поклонная гора, Кутузовская и Камушки. В результате количество пересадок увеличится с 1 до 5. На будущей станции Кутузовская будет пересадка на МЦК и метро, Камушки — МЦК, МЦД-1 и метро.

Эта линия войдет в будущий МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный».