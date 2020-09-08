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Медучреждения

В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины

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В Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера открыли первый центр ядерной медицины.

Центр является 18-ым в федеральной сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи».

Общий объём инвестиций в проект составляет более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет в октябре текущего года. Всего центр сможет принимать более 6000 пациентов ежегодно.

До сих пор жители республики за соответствующей диагностиков выезжали за пределы республики. Услуга будет бесплатной благодаря ОМС.

 © ksp.alania.gov.ru

Открытие центра ядерной медицины обеспечит рабочими местами 15 специалистов. Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Врачи прошли дополнительно обучение в московских центрах ядерной медицины.

В центре можно будет получить услугу диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ, направление на которую выдаёт республиканский онкологический диспансер.

Теперь для диагностики раковых заболеваний будут использовать эффективный и современный метод. С помощью позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) можно будет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.

Кроме того, с высокой долей достоверности изображение даст возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного. ПЭТ/КТ исследование будут назначать для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. С помощью новой техники специалисты также смогут обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

 © ksp.alania.gov.ru

 © ksp.alania.gov.ru

 © region15.ru

https://region1…rnyj-meditsiny/
Источник: http://ksp.alania.gov.ru/news/8858

новые медучреждения, Северная Осетия
  • Нет аватара termometrix
    08.09.2021:13:46

    Не только диагностика,но и терапия с помощью излучения электронов:

    Линейный ускоритель заработает здесь через два месяца, это один из современных методов лечения рака. Что касается лекарственной терапии, то и здесь мы можем быть крайне полезны, так как являемся крупнейшим фармацевтическим холдингом страны. Большая часть препаратов по лучевой терапии производится на наших заводах

    Подробнее: https://region1...rnyj-meditsiny/

    Отредактировано: termometrix~00:36 09.09.20
    #1208385
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