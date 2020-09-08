В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины
В Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера открыли первый центр ядерной медицины.
Центр является 18-ым в федеральной сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи».
Общий объём инвестиций в проект составляет более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет в октябре текущего года. Всего центр сможет принимать более 6000 пациентов ежегодно.
До сих пор жители республики за соответствующей диагностиков выезжали за пределы республики. Услуга будет бесплатной благодаря ОМС.
Открытие центра ядерной медицины обеспечит рабочими местами 15 специалистов. Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Врачи прошли дополнительно обучение в московских центрах ядерной медицины.
В центре можно будет получить услугу диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ, направление на которую выдаёт республиканский онкологический диспансер.
Теперь для диагностики раковых заболеваний будут использовать эффективный и современный метод. С помощью позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) можно будет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.
Кроме того, с высокой долей достоверности изображение даст возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного. ПЭТ/КТ исследование будут назначать для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. С помощью новой техники специалисты также смогут обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.
Читайте также...
- Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть III)
- Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)
- В Удмуртии открылась новая поликлиника
08.09.2021:13:46