В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины

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В Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера открыли первый центр ядерной медицины.

Центр является 18-ым в федеральной сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи».

Общий объём инвестиций в проект составляет более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет в октябре текущего года. Всего центр сможет принимать более 6000 пациентов ежегодно.

До сих пор жители республики за соответствующей диагностиков выезжали за пределы республики. Услуга будет бесплатной благодаря ОМС.

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Открытие центра ядерной медицины обеспечит рабочими местами 15 специалистов. Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Врачи прошли дополнительно обучение в московских центрах ядерной медицины.

В центре можно будет получить услугу диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ, направление на которую выдаёт республиканский онкологический диспансер.

Теперь для диагностики раковых заболеваний будут использовать эффективный и современный метод. С помощью позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) можно будет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.

Кроме того, с высокой долей достоверности изображение даст возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного. ПЭТ/КТ исследование будут назначать для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. С помощью новой техники специалисты также смогут обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

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