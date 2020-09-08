«Вертолеты России» передали заказчику партию Ансатов для санавиации

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три вертолета Ансат с медицинскими модулями. Машины предназначены для выполнения заданий в рамках программы развития санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Вертолеты отправятся в Ленинградскую область, машины будет эксплуатировать компания «Хели-Драйв Северо-Запад», выполняя работы в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). Поставленные Ансаты оборудованы медицинскими модулями, позволяющими осуществлять мониторинг состояния человека и при необходимости проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.

«Ансаты несут службу по спасению людей, совершая регулярные вылеты для медэвакуации в разных регионах России. Медицинские вертолеты Ансат, оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких, принимают активное участие в борьбе с COVID-19 по всей стране.

Для упрощения перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года было получено одобрение Росавиации на оснащение Ансата инфекционными боксами. Ансат обладает самой вместительной кабиной в классе. В санитарном исполнении в салоне вертолета располагается место для перевозки пострадавшего и два кресла для сопровождающих медиков», — отметили в холдинге.Вертолетный центр «Хели-Драйв Северо-Запад» специализируется на выполнении основных видов авиационных работ, а также сервисном обслуживании, базировании, авиатопливообеспечении и продаже воздушных судов.

С 2014 года на базе «Хели-драйв» работает первая в России частная региональная служба санитарной авиации.Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В августе 2018 года по результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем Ансата.

В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета Ансат до 16 000 л.ч. В феврале 2020 года авиационные власти России сертифицировали установку системы аварийного приводнения на Ансат. Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета, что делает вертолет Ансат еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и повышает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежной вертолетной техникой.