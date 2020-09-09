В Сыктывкаре заложили фундамент нового завода компании «Лузалес» по производству плит, фанеры и МДФ

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В 2021 году начнется реализация четвертого инвестиционного проекта одного из крупнейших в Коми лесоперерабатывающих производств — ООО «Лузалес». Возведение завода по производству древесных плит, включая фанерное и МДФ-производство, планируется под Сыктывкаром.

Новый завод будет выпускать до 270 тысяч кубометров большеформатной фанеры повышенной влагостойкости. Ожидаемый объем налоговых отчислений — 15,4 миллиарда рублей. Открытие нового производства позволит трудоустроить более 2000 человек. Срок ввода завода в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

Помимо строительства завода в рамках инвестпроекта компании «Лузалес» планируется возведение административного здания со столовой, раздевалками и душевыми для сотрудников, а также нового 36-квартирного жилого дома для работников предприятия со встроенным в уровень 1 этажа детским садом на 50 детей.

Совместно с Правительством Республики Коми мы планируем строительство лесопитомника на 8 млн саженцев

В Коми перерабатывается 95% заготавливаемого здесь леса. Якорные предприятия лесопереработки АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и ООО «Лузалес».

«Приоритетные инвестиционные проекты по лесопереработке в республике реализуются успешно, в частности, развивается пеллетное производство. Это очень перспективно, ведь сегодня мы говорим о переводе на экологичное топливо котельных там, где нет газа. К тому же это очень востребованный экспортный товар. Мы включили пеллеты в перечень продукции, которая субсидируется по программе поддержки транспортировки продукции гражданского назначения на внешние рынки»

подчеркнули в Минпромторг.

Производственная площадка «Лузалес»

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