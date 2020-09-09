Построен головной торпедолов проекта 1388Н3Т

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Как сообщают, АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) завершило строительство для ВМФ России головного катера-торпедолова ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т (заводской номер 451). После прохождения в августе в ближайших речных акваториях заводских ходовых испытаний, 8 сентября 2020 года начата буксировка торпедолова ТЛ-2195 по внутренним водным путям в Новороссийск к месту проведения Государственных испытаний и сдачи флоту.