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Судостроение и судоходство

Построен головной торпедолов проекта 1388Н3Т

 © ic.pics.livejournal.com

Как сообщают, АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) завершило строительство для ВМФ России головного катера-торпедолова ТЛ-2195 проекта 1388Н3Т (заводской номер 451). После прохождения в августе в ближайших речных акваториях заводских ходовых испытаний, 8 сентября 2020 года начата буксировка торпедолова ТЛ-2195 по внутренним водным путям в Новороссийск к месту проведения Государственных испытаний и сдачи флоту.
Источник: https://bmpd.livejournal.com/4134540.html

Сокольская судоверфь, проект 1388Н3Т, торпедолов
  • Katamaran Katamaran
    09.09.2011:59:55

    В добрый путь!

     © sun1-88.userapi.com

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    #1208453
  • Нет аватара g1v2
    09.09.2012:16:28

    По идее на всех флотах их менять надо. Заявлена вроде постройка только двух. Интересно будут ли еще закладки?

    #1208454
    • Katamaran Katamaran
      09.09.2013:02:45

      официально такой информации не было. 2 торпедолова у Сокольчан и все.

      #1208473
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