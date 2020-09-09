В Хабаровском крае запущена новая угольная Совгаванская ТЭЦ

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9 сентября 2020 года в Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ — последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке. Ранее «РусГидро» ввела в эксплуатацию вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, первую очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинскую ГРЭС-2.

Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч построена на смену изношенной Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию еще в 1936 году. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн. кВт·ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС. Новая электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где уже реализуются и планируются к реализации целый ряд проектов в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.

Основное оборудование Совгаванской ТЭЦ включает два турбоагрегата и три котлоагрегата российского производства. Так, паровые турбины изготовлены ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы — НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты — АО «Красный котельщик».

Кроме ТЭЦ, «РусГидро» также построила новое пожарное депо. Компания уже выразила намерение передать здание в ведение региона.

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru

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РусГидро уделяет приоритетное внимание развитию электроэнергетики Дальнего Востока. Только за последние пять лет на территории макрорегиона компания ввела в эксплуатацию вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, первую очередь Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ «Восточная», Сахалинскую ГРЭС-2, Нижне-Бурейскую ГЭС, третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС, целый ряд солнечных и ветровых электростанций.

© rushydro.ru

© rushydro.ru

В 2025-2026 гг. на территории Дальневосточного федерального округа РусГидро построит Хабаровскую ТЭЦ-4, Артемовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2, а также модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2. Все четыре проекта общей электрической мощностью более 1 200 МВт и тепловой мощностью более 2 600 Гкал/ч включены в государственную программу модернизации тепловой энергетики России.

Так, Хабаровская ТЭЦ-4 заменит Хабаровскую ТЭЦ-1, электрическая мощность новой станции 328 МВт, тепловая — 1 374 Гкал/ч. Артемовская ТЭЦ-2 будет построена в Приморском крае. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность — 483 Гкал/ч. Вторая очередь Якутской ГРЭС-2 будет расположена на площадке Якутской ГРЭС, которая будет выведена из эксплуатации. Планируемая электрическая мощность — 154 МВт, тепловая мощность — 194 Гкал/ч. Владивостокская ТЭЦ-2 будет модернизирована с заменой половины турбоагрегатов. Электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность — с 506 до 570 Гкал/ч.

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