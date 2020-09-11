СЗ «Красное Сормово» сдал сухогруз «Пола Марина» проекта RSD59

Спуск сухогруза "Пола Марина" на "Красном Сормово" в Нижнем Новгороде 9 августа 2020 года | Нижегородская правда © files.pravda-nn.ru

10 сентября 2020 года завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) и ГТЛК подписали двухсторонний акт приема-передачи сухогрузного судна проекта RSD59 «Пола Марина», которое будет эксплуатироваться компанией ООО «Пола Райз».

Технические характеристики проекта RSD59

Теплоход проекта RSD59 — самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack)

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».

Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.