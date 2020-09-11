В Якутии открыли первую очередь самой большой шахты в России и горно-обогатительную фабрику

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Якорный резидент территории опережающего развития «Южная Якутия» УК «Колмар» 10 сентября запустила в работу первую очередь крупнейшей в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» мощностью переработки 6 млн тонн угля в год.

Шахта «Инаглинская» и обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 12 млн. тонн угля в год снабжены современным оборудованием и новейшей технологией обеспечения сохранности окружающей среды. Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклонными стволами.

Сегодня в шахте трудятся 645 горняков, а после запуска второй очереди их численность увеличится до 1900.

Первая очередь на 6 млн. тонн одновременно обеспечит работу одного очистного забоя, отрабатывающего запасы угля системой разработки длинными столбами (ДСО), двух очистных забоев, осуществляющих добычу угля методом КСО и до семи подготовительных забоев.

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В настоящее время на территории фабрики «Инаглинская-2» построены подъездные пути и железнодорожная станция для приема порожних вагонов и отправки груженных составов. Установлены два очистных забоя с добычей угля методом камерно-столбовой отработки. Данная технология позволяет существенно снизить себестоимость добычи рядового угля и уменьшить его потери.

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Приоритетом УК «Колмар» по-прежнему остаётся обеспечение производственной безопасности, надежности и экологичности угольных объектов.

Угледобывающая компания «Колмар» владеет «Инаглинским» и «Денисовским» горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.