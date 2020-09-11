Силовые машины изготовили гидрогенератор для Рыбинской ГЭС

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«Силовые машины» изготовили и начали отгрузку гидрогенератора, предназначенного для модернизации гидроагрегата № 5 Рыбинской ГЭС.

Генератор мощностью 65 МВт изготовлен в рамках договора по замене трёх агрегатов Рыбинской ГЭС, подписанного между «Силовыми машинами» и РусГидро в 2015 году. В объёме обязательств «Силовых машин» — разработка, изготовление и поставка оборудования гидротурбин, гидрогенераторов и вспомогательных систем гидроагрегатов, а также их монтаж, испытания и пуск в эксплуатацию.

Новое оборудование «Силовых машин» имеет улучшенные технические и энергетические характеристики, а также отличается повышенной надёжностью. Благодаря применению конструкторами компании современных и инновационных методов проектирования мощность каждой гидротурбины увеличится на 18% - с 55 МВт до 65 МВт. Кроме того, рабочие колёса имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками, что исключает возможность попадания масла в воду.

Обновленные «Силовыми машинами» гидроагрегаты № 1 и № 3 Рыбинской ГЭС были успешно введены в эксплуатацию в марте 2018 года и августе 2020 года соответственно, после чего мощность ГЭС была увеличена на 20 МВт.

В настоящее время ведутся работы по замене оборудования на ГА № 5, пуск которого запланирован в 2021 году. В результате реализации проекта мощность Рыбинской ГЭС возрастет на 30 МВт.