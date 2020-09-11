Ростех поставил Росгвардии партию командно-штабных машин

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил Росгвардии 13 командно-штабных машин на шасси высокой проходимости для организации подвижных узлов радиосвязи, в том числе в городских условиях.

Командно-штабные машины Р-142НСА-Р, разработанные Рязанским Радиозаводом холдинга «Росэлектроника», позволяют оперативно развернуть сеть передачи данных в открытом и закрытом режимах с применением алгоритмов шифрования, а также объединить несколько телекоммуникационных систем для работы в едином информационном пространстве.

«На сегодняшний день мы поставили заказчикам уже более 100 командно-штабных машин. Эта техника многократно доказала свою эффективность, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года. Конструкция машины позволяет оперативно развернуть полноценный узел связи — всего за 50 минут. В зависимости от поставленной задачи функционал может быть расширен за счет интеграции сразу нескольких телекоммуникационных систем в единую сеть, что позволит повысить тактико-технические характеристики узла связи», — сказал генеральный директор Рязанского Радиозавода Юрий Смирнов.

Радиооборудование работает в KB- и УКВ-диапазонах, имеет возможности выхода в телефонные линии коллективного пользования и подключения к радиотелефонной связи, а также поддерживает внутриобъектовую связь между членами экипажа и выполняет навигационные функции.