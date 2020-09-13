В Амгинском районе Якутии запущен новый коровник

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В селе Болугур Амгинского улуса 2 сентября введён новый коровник животноводческого хозяйства «Болугур» на 120 голов.

Сельскохозяйственный объект с общей площадью почти 1500 м2 предназначен для осуществления производственной деятельности. СХПК «Болугур» занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей якутской породы, выращиванием зерновых культур и овощей.

Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье скота и лошадей. Так, в этом году по сравнению с 2015 годом поголовье КРС увеличилось на 65 и составило 530 голов, в том числе на 20 голов увеличено поголовье дойного стада. Поголовье лошадей увеличилось на 115 голов и составило 608, в том числе кобыл — 320 голов.

© sakha.gov.ru

В новом коровнике созданы все условия для содержания животных и труда животноводов. Работники кооператива уверены, что изменения в работе хозяйства отразятся на его производительности.

© sakha.gov.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS