Россияне завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде школьников по экономике

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Абсолютным победителем в индивидуальном зачете стал Александр Луценко — первокурсник совместной бакалаврской программы по экономике ВШЭ-РЭШ. Он набрал 175 баллов из 200 возможных и победил с отрывом в 9 баллов от второго места.

На втором месте расположился Гильермо Кутрим Коста из Бразилии, первокурсник Массачусетского технологического университета, на третьем — Флорентиана Ювоно из Индонезии.

Золото в командном зачете второй год подряд досталось команде из Бразилии. Серебро взяла команда Индонезии.Россияне стали бронзовыми призерами в командном зачете, в индивидуальном завоевали три золотые медали и две бронзовые.

Олимпиада состояла из трех этапов: игры по финансовой грамотности в онлайн-симуляторе, решения задач по экономике и презентации решения бизнес-кейса. Темой бизнес-кейса в этом году стало ценообразование вакцины от коронавируса. Кейс был разработан партнерами олимпиады, консалтинговой компанией «Центр стратегических инициатив CSI» (Казахстан).29 команд из 29 стран — России, Австрии, Бразилии, Индии, Канады, Новой Зеландии, США и др. — приняли участие в III Международная олимпиада школьников по экономике (IEO). Соревнование проходило с 7 по 13 сентября полностью в удаленном формате в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Председателем попечительского совета олимпиады является лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. По традиции он выступил с лекцией для участников в день открытия IEO. Кроме него лекции прочитали Марк Узан, Александр Ван де Путт, Джеймс Мартин и другие известные эксперты.

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Александр Луценко на Летней экономической школе ВШЭ

Помимо образовательной программы были организованы развлекательные онлайн-мероприятия, чтобы участники могли познакомиться с культурой Казахстана и пообщаться друг с другом.

Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным таким мероприятием в мире. Особенностью IEO в этом году стал так называемый Open Track. В нем могли участвовать школьники, в чьих странах пока нет национальных олимпиад по экономике и не сформировались команды-участницы. Open Track проходил параллельно с основным соревнованием в рамках неофициального зачета, в нем приняло участие более 80 человек.