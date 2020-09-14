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Образование

Россияне завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде школьников по экономике

 © hse.ru

Абсолютным победителем в индивидуальном зачете стал Александр Луценко — первокурсник совместной бакалаврской программы по экономике ВШЭ-РЭШ. Он набрал 175 баллов из 200 возможных и победил с отрывом в 9 баллов от второго места.

На втором месте расположился Гильермо Кутрим Коста из Бразилии, первокурсник Массачусетского технологического университета, на третьем — Флорентиана Ювоно из Индонезии.

Золото в командном зачете второй год подряд досталось команде из Бразилии. Серебро взяла команда Индонезии.Россияне стали бронзовыми призерами в командном зачете, в индивидуальном завоевали три золотые медали и две бронзовые.

Олимпиада состояла из трех этапов: игры по финансовой грамотности в онлайн-симуляторе, решения задач по экономике и презентации решения бизнес-кейса. Темой бизнес-кейса в этом году стало ценообразование вакцины от коронавируса. Кейс был разработан партнерами олимпиады, консалтинговой компанией «Центр стратегических инициатив CSI» (Казахстан).29 команд из 29 стран — России, Австрии, Бразилии, Индии, Канады, Новой Зеландии, США и др. — приняли участие в III Международная олимпиада школьников по экономике (IEO). Соревнование проходило с 7 по 13 сентября полностью в удаленном формате в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Председателем попечительского совета олимпиады является лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. По традиции он выступил с лекцией для участников в день открытия IEO. Кроме него лекции прочитали Марк Узан, Александр Ван де Путт, Джеймс Мартин и другие известные эксперты.

 © hse.ru

Александр Луценко на Летней экономической школе ВШЭ

Помимо образовательной программы были организованы развлекательные онлайн-мероприятия, чтобы участники могли познакомиться с культурой Казахстана и пообщаться друг с другом.

Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным таким мероприятием в мире. Особенностью IEO в этом году стал так называемый Open Track. В нем могли участвовать школьники, в чьих странах пока нет национальных олимпиад по экономике и не сформировались команды-участницы. Open Track проходил параллельно с основным соревнованием в рамках неофициального зачета, в нем приняло участие более 80 человек.
Источник: https://www.hse.ru/news/edu/399053222.html

олимпиада, экономика, образование, ВШЭ, РЭШ
  • Нет аватара termometrix
    14.09.2013:54:49

    Все хорошо,в индивидуальном зачете заняли первое место в мире, однако…Сборная должна быть на первом месте и в командном зачете.Сборная России по всем направлениям всегда славилась как мощный и сплоченный

    коллективный фактор.Родина великих советских экономистов,а также Глазьева,Хазина,Григорьева и много др. должна быть на первом месте и в общекомандном зачете,российская школа сегодняшнего дня это авангард мировой экономической мысли.

    Россияне стали бронзовыми призерами в командном зачете, в индивидуальном завоевали три золотые медали и две бронзовые.

     © i.mycdn.me

    Отредактировано: termometrix~16:33 14.09.20
    #1209024
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.09.2018:23:37

    Амеры любят пичкать других книжками и теориями по экономике, которых не придерживаются сами. В каких книжках написано, что можно просто при нужде напечатать несколько триллионов долларов, их обеспечение свалить на другие страны (фактически, всю остальную планету), а самим на эти денежки жить-поживать, пользуясь той военно-политической мощью, которая и создана на эти средства?

    #1209060
    • Нет аватара termometrix
      14.09.2018:26:09

      Да.Именно.Но виноваты не амеры,а остальной мир почему позвлояет…

      На месте США каждый бы поступил именно так же. Другое дело,что никто не продемонстрировал относительно адекватный проект на частичную замену доллара в виде единицы стоимости.

      Отредактировано: termometrix~19:29 14.09.20
      #1209061
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