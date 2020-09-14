Автомобили КАМАЗ поставлены в Гану

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«КАМАЗ» отправил в Гану партию бортовых автомобилей КАМАЗ-53228, адаптированных к местным условиям эксплуатации.

Семь полноприводных автомобилей КАМАЗ-53228 (6×6) были отгружены в порт Санкт-Петербурга для дальнейшей доставки морским путём в Гану. Планируется, что машины прибудут в пункт назначения в соответствии с графиком и будут выгружены на терминал во второй половине сентября. Поставщиком автомобилей выступила «Внешнеторговая компания КАМАЗ». Поставленные грузовики специально разработаны для эксплуатации в тропических условиях и будут использоваться заказчиком для транспортировки «золота» Ганы — орехов ши, которые широко используются как в косметологии, так и в пищевой промышленности.

Первые автомобили КАМАЗ были поставлены в Гану ещё в 90-х годах прошлого века. Затем при содействии правительства России в рамках реализации первого и второго этапа переоснащения глобального парка автотехники Всемирной продовольственной программы ООН страна получила ещё несколько партий камазовских грузовиков. Так, в 2014 и 2019 гг. миссии ООН в Гане были переданы 54 полноприводных автомобиля КАМАЗ и 5 прицепов НЕФАЗ.