Одну из самых сложных проходок тоннеля закончили на Большой кольцевой линии метро
Завершилось строительство одного из наиболее сложных в исполнении тоннелей на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
В начале лета была завершена проходка правого перегонного тоннеля из уникальной круглой демонтажно-щитовой камеры вблизи станции «Рижская» к действующей «Савеловской», а теперь закончено строительство соседнего левого. Это один из сложнейших участков Большого кольца протяженностью более 3 километров.
Тоннелепроходческий щит «Инна» за год с небольшим прошёл два межстанционных перегона — сквозь будущие станции Большого кольца «Рижская» и «Марьина Роща».
Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Его протяженность составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.
Сложность тоннелепроходческих работ обусловлена особенностями гидрогеологии и насыщенностью городской застройки, пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Обилие коммуникации и инфраструктурных объектов над трассой проходки потребовало реализации большой программы геодезического мониторинга за зданиями и транспортными сооружениями, а также монтажа рельсостраховочных пакетов на главных путях Московской и Октябрьской железных дорог», — подчеркнул Кравцов.
Он уточнил, что вдоль трассы тоннеля залегают известняк средней прочности, глина твердой консистенции, мергель и суглинок, а наверху расположены пять участков железной дороги, сооружения Третьего транспортного кольца и жилые дома.
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15.09.2014:19:32