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Транспорт и логистика

Одну из самых сложных проходок тоннеля закончили на Большой кольцевой линии метро

 © mosinzhproekt.ru

Завершилось строительство одного из наиболее сложных в исполнении тоннелей на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

В начале лета была завершена проходка правого перегонного тоннеля из уникальной круглой демонтажно-щитовой камеры вблизи станции «Рижская» к действующей «Савеловской», а теперь закончено строительство соседнего левого. Это один из сложнейших участков Большого кольца протяженностью более 3 километров.

Тоннелепроходческий щит «Инна» за год с небольшим прошёл два межстанционных перегона — сквозь будущие станции Большого кольца «Рижская» и «Марьина Роща».

Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Его протяженность составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

Сложность тоннелепроходческих работ обусловлена особенностями гидрогеологии и насыщенностью городской застройки, пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

 © mosinzhproekt.ru

«Обилие коммуникации и инфраструктурных объектов над трассой проходки потребовало реализации большой программы геодезического мониторинга за зданиями и транспортными сооружениями, а также монтажа рельсостраховочных пакетов на главных путях Московской и Октябрьской железных дорог», — подчеркнул Кравцов.

Он уточнил, что вдоль трассы тоннеля залегают известняк средней прочности, глина твердой консистенции, мергель и суглинок, а наверху расположены пять участков железной дороги, сооружения Третьего транспортного кольца и жилые дома.
Источник: https://riamo.ru/article/452309/odn...na-bolshoj-koltsevoj-linii-metro.xl

метрополитен, Москва
  • Нет аватара termometrix
    15.09.2014:19:32

    Петербургский метрополитен,метрюньюз.ру

    https://www.met...bnosti-1598876/

    15.10.2019 г Завершился обход на отечественном щите «Петровна»

    «Минимальный шаг для тоннелепроходческой механики,бльшой шаг для землеройного дела России"

    По пути было немало проблем и отказов,но новое всегда рождается тяжело и в муках. Надеюсь опыт и наработки эксплуатации щита будут востребованы в будущем!

    Поздравляю и желаю удачи!

    https://sdelano...u/blogs/120831/

     © Фото из открытых источников

    Проходка тоннеля метро длиной около 800 метров ведётся с помощью проходческого щита КТПМ-5.6, который был изготовлен Скуратовским опытно-экспериментальным заводом (Тула).

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    В СССР и СНГ такие щиты выпускались и есть компетенции в Донецкой области,ДНР: на НПО «Ясиноватский машиностроительный завод». Изготовитель знаменитых щитов КТ 5,6 -мировые рекордсмены по проходу метротоннелей в месяц.

    https://ymzdn.ru/about.html

    Отредактировано: termometrix~17:09 15.09.20
    #1209124
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