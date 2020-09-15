Одну из самых сложных проходок тоннеля закончили на Большой кольцевой линии метро

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Завершилось строительство одного из наиболее сложных в исполнении тоннелей на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

В начале лета была завершена проходка правого перегонного тоннеля из уникальной круглой демонтажно-щитовой камеры вблизи станции «Рижская» к действующей «Савеловской», а теперь закончено строительство соседнего левого. Это один из сложнейших участков Большого кольца протяженностью более 3 километров.

Тоннелепроходческий щит «Инна» за год с небольшим прошёл два межстанционных перегона — сквозь будущие станции Большого кольца «Рижская» и «Марьина Роща».

Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Его протяженность составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

Сложность тоннелепроходческих работ обусловлена особенностями гидрогеологии и насыщенностью городской застройки, пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

© mosinzhproekt.ru

«Обилие коммуникации и инфраструктурных объектов над трассой проходки потребовало реализации большой программы геодезического мониторинга за зданиями и транспортными сооружениями, а также монтажа рельсостраховочных пакетов на главных путях Московской и Октябрьской железных дорог», — подчеркнул Кравцов.

Он уточнил, что вдоль трассы тоннеля залегают известняк средней прочности, глина твердой консистенции, мергель и суглинок, а наверху расположены пять участков железной дороги, сооружения Третьего транспортного кольца и жилые дома.