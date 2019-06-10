В Петербурге началась проходка тоннеля метро между станциями «Театральная» и «Спасская»
В мае в Санкт-Петербурге на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии метро началась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Театральная» до тупика за действующей станцией «Спасская». Проходка тоннеля метро длиной около 800 метров ведётся с помощью проходческого щита КТПМ-5.6, который был изготовлен Скуратовским опытно-экспериментальным заводом (Тула).
Это первая проходка для нового отечественного щита, который в результате народного голосования получил имя «Петровна»!
Правый перегонный тоннель между станциями метро «Театральная» и «Спасская» будет построен вручную, а оба тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт» уже построены.
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