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Транспорт и логистика

В Петербурге началась проходка тоннеля метро между станциями «Театральная» и «Спасская»

  •  © Фото из открытых источников

В мае в Санкт-Петербурге на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии метро началась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Театральная» до тупика за действующей станцией «Спасская». Проходка тоннеля метро длиной около 800 метров ведётся с помощью проходческого щита КТПМ-5.6, который был изготовлен Скуратовским опытно-экспериментальным заводом (Тула).

Это первая проходка для нового отечественного щита, который в результате народного голосования получил имя «Петровна»!

Правый перегонный тоннель между станциями метро «Театральная» и «Спасская» будет построен вручную, а оба тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт» уже построены.

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Санкт-Петербург, метро, Лахтинско-Правобережная линия
  • Нет аватара termometrix
    10.06.1910:03:25

    Это первая проходка для нового отечественного щита, который в результате народного голосования получил имя «Петровна»!

    Поздравляю!А почему «Петровна»?    

    #1135104
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1910:09:04

      А почему «Петровна»?
      Традицию давать проходческим щитам женские имена совместили с именем основателя города. Получилась «Петровна»!    

      #1135107
      • Нет аватара brat_po_razumu
        10.06.1910:26:34

        Вспомнилась КВНовская шутка:

        — Чему посвящено стихотворение Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье»?

        — Вроде бы не чему, а кому: Анне Петровне Керн.

        #1135117
      • Нет аватара termometrix
        10.06.1910:48:51

        Ага понял.

        #1135124
  • Нет аватара Granit
    10.06.1910:17:38

    А что означает «будет построен вручную «. С помощью кирки и лопаты?

    #1135112
    • Нет аватара brat_po_razumu
      10.06.1910:21:47

      Отбойного молотка.

      #1135115
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1910:23:55

      А что означает «будет построен вручную"
      С помощью отбойных молотков. Тоннель короткий, и строить монтажную и демонтажную камеру для щита, а потом монтировать и демонтировать щит нет никакого смысла.

      #1135116
      • alex4spb alex4spb
        10.06.1913:46:04

        но ведь Петровна уже там.

        не совсем понятно, почему левый тоннель будет проходить Петровна, а правый — вручную.

        #1135197
        • Нет аватара Апчхи
          10.06.1914:52:46

          Петровна согласилась только на один тоннель.   

          #1135214
  • Иван Чубов Иван Чубов
    10.06.1913:20:20

    Вот это новость как новость… думал проект Скуратовского завода закрыт… изредка поглядывал туда… статейку в Википедию написал… ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕТРОСТРОЕ!!!

    #1135189
  • Human RS Human RS
    10.06.1913:48:40

    Это первая проходка для нового отечественного щита

       

    #1135198
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