Новый сервисный центр для обслуживания самолётов группы «Аэрофлот» открыт в «Шереметьево»

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Ангарный комплекс для авиационно-технического обслуживания воздушных судов компаний, входящих в группу «Аэрофлот», построили в Шереметьеве в рекордные 12 месяцев, сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин.

В состав комплекса общей площадью 16 760 м2 входят ангарная секция для технического обслуживания воздушных судов с 5-этажной производственной пристройкой и 2-этажной пристройкой взрывоопасных производств, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды, трансформаторная подстанция с дизель- генераторной установкой. Также на территории комплекса находится предангарная площадь для стоянки и транспортировки воздушных судов в ангар с дорогами и технологическими площадками для проезда и маневрирования спецтехники.

Общие инвестиции в объект составили 4 млрд рублей.

Одновременно в ангаре можно разместить до пяти воздушных судов, что упрощает деятельность для технического обслуживания самолетов.

Комплекс оснащен современным инженерным оборудованием для комплексной проверки технического состояния воздушного судна, которая выполняется раз в месяц или каждые 500 часов налета. Большое внимание уделяется соблюдению экологических стандартов в ходе производственных процессов: на территории комплекса установлены локальные очистные сооружения производственных стоков.

«Ангар построен всего лишь за 12 месяцев — это рекордные сроки. В соответствии с долгосрочной программой развития при приходе компании «Россия», один из объектов, которые мы запустили, — это ангар для типов воздушных судов 747, 800. По сути, в данном ангаре можно обслуживать любые типы судов, которые эксплуатируются группой-компаний «Аэрофлот», — сказал Никулин журналистам.