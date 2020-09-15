«Крымтроллейбус» получил первые 30 новых автобусов марки КАВЗ

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ГУП РК «Крымтроллейбус» получил первые 30 новых автобуса марки «Кавз». Всего согласно заключенных договоров предприятие получит 220 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения. Из них 70 автобусов большого класса и 150 автобусов среднего класса.

Газомоторные автобусы ориентированы на перевозки пассажиров по городской местности и адаптированы к нуждам маломобильных групп населения. Все автобусы оснащены системой кондиционирования, системой видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.

Новый транспорт появится в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, Кировском районе, Красногвардейском районе, Бахчисарае и Феодосии.