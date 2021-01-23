Компания «Юниверсал РТ» выпускает рециркуляторы воздуха для помещений большого объема

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Компания «Юниверсал РТ» (производство в Московской области) выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами для помещений большого объема. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Рециркуляторы позволяют решить задачу дезинфекции воздуха больших помещений не оборудованных дезинфицирующими ультрафиолетовыми установками в контурах вентиляции. «Юниверсал РТ» производит рециркуляторы воздуха для помещений объемом до 10 000 м³, которые могут применяться в помещениях торговли, общественного питания, складах продукции, вокзалах, аэропортах и т. д.

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«Ювэйр (UVAIR)» собственная марка серии рециркуляторов компании «Юниверсал РТ» предназначенных для обеззараживания воздуха уьтрафиолетовым излучением. Название образовано из двух частей: UV — ультрафиолет и Air — воздух.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Условия эффективной работы рециркулятора

Кратность. Эффективная работа рециркулятора связана с объемом помещения, в котором он работает. Производительность одного или нескольких рециркуляторов в одном помещении должна быть в 4-6 раз выше объема обрабатываемого помещения. Тогда он сможет пропускать через себя весь объем воздуха в помещении каждые 10-15 минут. Это очень важно, так как люди, находящиеся в помещении, служат потенциальными источниками, и надо, чтобы воздух после выдыхания как можно быстрее прошел обеззараживание. Например, для помещения площадью 36 м² с трехметровыми потолками необходимо применять рециркулятор или рециркуляторы с суммарной производительностью порядка 500 м³/час.

Часовая производительность (м³/час) рециркулятора или группы рециркуляторов должна быть в 4-5 раз больше объема помещения, в котором они будут применяться.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов при возможности обеспечения кратности воздухообмена не менее 4.

Например, мы имеем помещение объемом 100 м³. В этом помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равным 2. Вентиляция работает постоянно и подает чистый наружный воздух. В это помещение заходит больной гриппом человек. Известно, что он выделяет при дыхании и разговоре 10 000 шт./час вирусов. Через час больной выходит из помещения. Допустим, что в помещении установлен рециркулятор и он постоянно включен.

Вирусологи считают инфицирующую дозу, например, по гриппу равной 20, т. е. если здоровый человек поглотит за разумное время (около 1 часа) 20 штук вирусов, то с вероятностью 50% он заболеет гриппом. В зависимости от условий (наличие или отсутствие вентиляции, отсутствие или наличие рециркулятора различной производительности) в этом помещении распредеение вирусов будет следовать четырем вариантам.

Первый вариант — в помещении нет рециркуляторов. Тогда в нем установится концентрация вирусов, равная 50 шт./м³ и даже если через 1 час больной человек покинет помещение, достаточно высокая обсемененность воздуха будет сохраняться долго (более часа) и здоровые люди, находящиеся в помещении, за короткое время (около 20 мин) получат инфицирующую дозу, т. е. с вероятностью 50% заболеют. Второй — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 100 м³/час. Как видно из рисунка и в этом случае в помещении установится достаточно большая концентрация микроорганизмов (33 шт./м³), что практически сохраняет вероятность заболевания здоровых людей, находящихся в помещении, даже после выхода больного из помещения. Третий — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 500 м³/час. В помещении установится концентрация микроорганизмов всего 14 шт./м³, которая очень быстро падает при выходе больного из помещения, и тем самым предотвращается заболевание здоровых людей, находящихся в помещении. Четвертый — в помещении установлен рециркулятор с высокой производительностью, например 1000 м³/ч, так что кратность воздухообмена становится равной 10. В результате к тому же моменту времени концентрация микроорганизмов не превысит весьма малый уровень в 8 шт./м³, который будет стремительно уменьшаться с того момента, как больной покинет помещение. Поэтому такие кратности воздухообмена используются для очень чистых помещений.

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Из графиков видно, что только использование рециркулятора с большой производительностью (кратность обмена воздуха больше 4) позволяет гарантированно снижать концентрацию ниже инфицирующей дозы.

Рециркулятор будет эффективным, то есть устранять риск заболевания, если его производительность как минимум в 4-5 раз больше объема воздуха в помещении. Применение рециркуляторов, суммарная производительность которых (м³/час) равна или даже меньше объема помещения, которые они должны обеззараживать, не несёт никакого фактического эффекта. Поэтому их суммарная производительность должна быть наращена до неоходимой величины.

Доза. Доза ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания каждого вида микроорганизма (например, на 99,99%) требуется определенная УФ-доза. Доза УФ-облучения это произведение времени облучения на интенсивность облучения.

При заданной УФ-мощности и заданной скорости движения воздуха через рециркулятор (производительности), чем больше объем камеры облучения в рециркуляторе, тем большее количество воздуха находится под воздействием ультрафиолета, тем большее количество воздуха способен обработать рециркулятор.

Чем выше интенсивность излучения, тем выше УФ-доза получаемая единицей объема воздуха. Интенсивность можно повысить увеличением числа и мощности источников излучения, а также ее можно повысить применением специальных покрытий стенок камеры с лампами. Эти покрытия будут отражать ультрафиолет, тем самым уменьшая потери ультрафиолета на поглощение и увеличивая его интенсивность.

Для покрытия внутренних стенок рециркулятора используют различные материалы, которые отражают ультрафиолет. Чем выше коэффициент отражения, тем большее количество раз УФ-излучение будет отражаться от стенок и облучать обрабатываемый воздух. Например, полированная сталь, коэффициент отражения которой составляет около 40%, отразит луч ультрафиолета 6 раз. Алюминий с коэффициентом отражения 80-85% - 21 раз. В современных УФ-рециркуляторах применяют материалы с коэффициентом отражения свыше 95-98%, что позволяет повысить интенсивность в камере облучения.

При конструировании технически совершенных рециркуляторов стремятся обеспечить максимальный внутренний объем корпуса и максимальную отражающую способность его стенок. Из этого следует, что эффективный рециркулятор с большим расходом воздуха и предназначенный, например, для торговых залов не может быть небольшим по размеру.

Описание работы рециркулятора

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Области применения рециркулятора:

Торговые центры и магазины

Медицинская промышленность и учреждения;

Фармацевтическая предприятия;

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия общественного питания и торговли;

Предприятия хранения пищевой продукции;

Агропромышленные предприятия

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Административные и офисные пространства

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры больших помещений, где может использоваться рециркулятор

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Бактерицидный рециркулятор «Ювэйр СР Аэро 1000В»

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 1000м³/ч Габаритные размеры, см — 120×17×54,2 Потребляемая мощность — 675 Вт Объемная бактерицидная доза Дж/м³: 385 Дж/м³ Мощность UV-C излучения (Вт): 450 Объем помещения — 250м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа 90 Вт, 5 штук Характеристики лампы: Цоколь: 2G11 Тип лампы: Ультрафиолетовая лампа UV-C Электрическая мощность лампы (Вт): 90 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 9000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 13 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, для дома, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485 Возможности дистанционного управления: Пульт

Бактерицидный рециркулятор «Ювэйр СР Аэро 3000В»

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 3000м³/ч Габаритные размеры, см — 150×65×60 Потребляемая мощность — 1350 Вт Объемная бактерицидная доза Дж/м³: 385 Дж/м³ Мощность UV-C излучения (Вт): 900 Объем помещения — 750м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа 90 Вт, 10 штук Характеристики лампы: Цоколь: 2G11 Тип лампы: Ультрафиолетовая лампа UV-C Электрическая мощность лампы (Вт): 90 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 9000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 13 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, для дома, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485 Возможности дистанционного управления: Пульт

Бактерицидный рециркулятор «Ювэйр СР Инвентро 3000»

© uvair.ru

© uvair.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 3000м³/ч Габаритные размеры, см — 125×60×65 Потребляемая мощность — 1350 Вт Объемная бактерицидная доза Дж/м³: 385 Дж/м³ Мощность UV-C излучения (Вт): 1800 Объем помещения — 750м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа 90 Вт, 20 штук Характеристики лампы: Цоколь: 2G11 Тип лампы: Ультрафиолетовая лампа UV-C Электрическая мощность лампы (Вт): 90 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 9000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 13 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, для дома, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485 Возможности дистанционного управления: Пульт

Бактерицидный рециркулятор «Ювэйр СР Инвентро 25K»

© uvair.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 25000м³/ч Габаритные размеры, см — 150×65×60 Потребляемая мощность — 2700 Вт Объемная бактерицидная доза Дж/м³: 385 Дж/м³ Мощность UV-C излучения (Вт): 2250 Объем помещения — 6250м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа 90 Вт, 20 штук Характеристики лампы: Цоколь: 2G11 Тип лампы: Ультрафиолетовая лампа UV-C Электрическая мощность лампы (Вт): 90 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 9000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 13 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, для дома, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485 Возможности дистанционного управления: Пульт

Бактерицидный рециркулятор «Ювэйр СР Инвентро 50K»

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 50 000м³/ч Габаритные размеры, см — 150×65×60 Потребляемая мощность — 3200 Вт Объемная бактерицидная доза Дж/м³: 385 Дж/м³ Мощность UV-C излучения (Вт): 2250 Объем помещения — до 12 500м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа 90 Вт, 30 штук Характеристики лампы: Цоколь: 2G11 Тип лампы: Ультрафиолетовая лампа UV-C Электрическая мощность лампы (Вт): 90 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 9000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 13 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, для дома, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485 Возможности дистанционного управления: Пульт

О компании

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Предприятие «Юниверсал РТ» — производитель приборов для обеззараживания воздуха и поверхностей ультрафиолетовым бактерицидным излучением. Производство бактерицидных облучателей и рециркуляторов UVAIR началось в конце 2018 года. Первые решения и линейки оборудования были разработаны на базе инженерного центра ООО «Юниверсал рэктех» (Инновационный технологический кластер «Зеленогрд»), обладающего обширными консолидированными знаниями в области ультрафиолетовых технологий, электроники и корпусирования изделий. В 2019 году было запущено контрактное производство, продукцией которого стали бактерицидные УФ-облучатели и УФ-рециркуляторы, разработанные в соответствии с индивидуальными требованиями проектов.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

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