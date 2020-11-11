В Ульяновске собрали очередной серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А

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В Ульяновске собран и передан на летные испытания очередной серийный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Новый самолет уже передан на летно-испытательную станцию (ЛИС), где будет проведен ряд наземных и летных испытаний. После проведения всех необходимых тестов самолет будет покрашен и передан Минобороны для эксплуатации.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо «штатных» Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и «стеклянную» кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов — до 5000 км.

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