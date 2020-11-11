Компания «СММ» изготовила новый портальный кран «Аист» для речного грузового порта
Специалистами ЗАО «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Аист» на территории одного из промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, расположенного на берегу реки Ковжа Волго-Балтийского водного пути.
Поставленный кран «Аист» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов, в частности отгрузки в суда готовой продукции — известняка. В комплект поставки входит специализированный двухчелюстной грейфер объемом 7 кубических метров. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 40 тонн, в грейферном режиме — 18 тонн. Максимальный вылет стрелы -36 метров. Колея крана — 10,5 метров.
Поставляемое оборудование позволит предприятию увеличить объем перевалки известняка и повысить интенсивность обработки судов.
Данный кран является серийным образцом линейки портальных кранов «Аист» производства ЗАО «СММ», которая характеризуется увеличенным грузовым моментом 720 т*м, что позволяет перегружать грузы до 40 тонн на вылете стрелы до 18 метров.
Краны данной серии успешно себя зарекомендовали: их надежность и производительность подтверждена крупнейшими портами и промышленными предприятиями страны.
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