Компания «СММ» изготовила новый портальный кран «Аист» для речного грузового порта

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Специалистами ЗАО «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Аист» на территории одного из промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, расположенного на берегу реки Ковжа Волго-Балтийского водного пути.

Поставленный кран «Аист» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов, в частности отгрузки в суда готовой продукции — известняка. В комплект поставки входит специализированный двухчелюстной грейфер объемом 7 кубических метров. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 40 тонн, в грейферном режиме — 18 тонн. Максимальный вылет стрелы -36 метров. Колея крана — 10,5 метров.

Поставляемое оборудование позволит предприятию увеличить объем перевалки известняка и повысить интенсивность обработки судов.

Данный кран является серийным образцом линейки портальных кранов «Аист» производства ЗАО «СММ», которая характеризуется увеличенным грузовым моментом 720 т*м, что позволяет перегружать грузы до 40 тонн на вылете стрелы до 18 метров.

Краны данной серии успешно себя зарекомендовали: их надежность и производительность подтверждена крупнейшими портами и промышленными предприятиями страны.