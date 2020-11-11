Кировский завод отгрузил паротурбинную установку для строящегося ледокола «Урал»

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10 ноября завод «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод») отгрузил на Балтийский завод основные узлы главного турбогенератора (ГТГ) левого борта для «Урала» — второго серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

Турбоагрегат мощностью 36 МВт успешно прошел полный цикл приемо-сдаточных испытаний на заводском стенде и 23 октября был принят межведомственной комиссией. Сразу после этого началась поэтапная отгрузка оборудования ГТГ на Балтийский завод.

10 ноября судостроителям поставлены два самых сложных и крупногабаритных узла — блоки турбины и генератора суммарной массой около 245 тонн. В целях сокращения сроков монтажа ГТГ на ледоколе узлы отправлены в максимально собранном виде: с опорными конструкциями, участками паро- и маслопроводов, паровыми клапанами, площадками обслуживания. Оборудование доставили заказчику по воде с помощью 300-тонного плавучего крана «Богатырь-4».

Пятью месяцами ранее «Киров-Энергомаш» отправил на Балтийский завод главный турбогенератор правого борта для «Урала». С отгрузкой ГТГ левого борта поставка комплекта оборудования паротурбинной установки ПТУ-72 для этого атомохода завершена.

«Сейчас наша основная задача — в максимально сжатые сроки закончить сборку поставленного оборудования непосредственно на строящемся ледоколе, — подчеркивает директор завода „Киров-Энергомаш“ Алексей Садков. — Необходимо сделать это в течение ноября-декабря текущего года, чтобы не задерживать дальнейшую постройку „Урала“ Балтийским заводом. Мы постарались учесть все технические вопросы, которые возникали при сборке оборудования на предыдущих атомоходах, поэтому я уверен, что заявленные сроки будут соблюдены».

Напомним, что в 2017-2019 годах «Киров-Энергомаш» поставил паротурбинные установки для головного и первого серийного ледоколов проекта 22220 — «Арктики» и «Сибири». А в настоящее время на заводе изготавливают оборудование ПТУ-72 для третьего и четвертого серийных атомоходов — «Якутии» и «Чукотки».