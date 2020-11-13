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В Оренбуржье за год в севооборот вернули 60 тысяч гектаров неиспользованных сельхозугодий

 © ria56.ru

В 2020 году в Оренбургской области в севооборот ввели почти 60 тысяч гектаров неиспользованной земли сельхозназначения.

В регионе создана электронная карта, которая выявляет неиспользуемую (брошенную или бесхозную) землю, после чего она опять начинает использоваться по сельскохозяйственному назначению. Информация по 23 районам Оренбургской области дополнительно даст Оренбуржью 137 тысяч гектаров пашни.

Это позволит увеличить площадь сева озимых в будущем году до 1 млн га.

Постоянный ввод в работу заброшенных сельхозугодий является важным фактором роста урожая в регионе. В 2020 году в Оренбуржье собрали рекордный урожай зерна в 3,7 млн тонн.

http://orenews....0/08/12/001471/

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/v-...ajstvennykh-zemel-v-orenburzhe.html

Оренбургская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара Александр У.
    13.11.2014:36:59

    От туда же

    «Продуктивная земля просто не может быть брошенной или бесхозной. Тем более в Оренбуржье, где в этом году уже намолотили второй миллион тонн зерна, — отметил глава региона."

    Вот это правильно… если кто-то не хочет обрабатывать землю, а все возможности для этого есть, значит включают механизмы по выявлению и вводу в севооборот заброшенной пахотной земли.

    Только вот механизм передачи земли не расписали — каким образом это делают? По какой юридической конструкции?

    #1215051
  • Нет аватара Argonaft
    13.11.2015:26:55

    Оренбуржье — это же, целина?

    Вроде говорили, что обработка целины в Союзе была ошибкой

    #1215055
    • Clausson Clausson
      13.11.2017:13:51

      Там около 70% земель это черноземы.

      Активное освоение началось еще при Столыпине (раньше просто некому было). Да во времена освоения целины там распахали пастбища и сенокосы, но с тех пор там один из самых высоких в стране коэффициентов использования земель под пашни.

      Ошибкой была не обработка как таковая, а обработка традиционным плугом.

      ну и давно пора заканчивать Сталинский план преобразования природы. Возможно даже думать дальше.

      Отредактировано: Clausson~17:15 13.11.20
      #1215067
    • Антон Храмов Антон Храмов
      14.11.2022:29:19

      Ошибкой был слабоподготовленный штурм целины.

      Это же степи, ветровая эрозия просто сдувает распаханный плодородный слой. И чтобы этого избежать нужна ветрозащита. Обычно это лесополосы. Но сажать их абы как нельзя. Нужны были исследования о преобладающих ветрах, а это дело не одного года. Да и растут лесополосы не быстро, тоже годы нужны.

      Вторая проблема освоения целины — слишком большой урожай. Звучит смешно и глупо, но на деле огромную часть урожая тогда не смогли вывезти, тупо не чем и не на чем. Он так и сгнил в степи.

      И вот сейчас когда всё это уже есть, есть лесополосы, есть транспорт, есть элеваторы, есть современные удобрения эти степи стали реальной житницей страны, почти как краснодарский край.

      #1215156
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