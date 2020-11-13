В Оренбуржье за год в севооборот вернули 60 тысяч гектаров неиспользованных сельхозугодий

© ria56.ru

В 2020 году в Оренбургской области в севооборот ввели почти 60 тысяч гектаров неиспользованной земли сельхозназначения.

В регионе создана электронная карта, которая выявляет неиспользуемую (брошенную или бесхозную) землю, после чего она опять начинает использоваться по сельскохозяйственному назначению. Информация по 23 районам Оренбургской области дополнительно даст Оренбуржью 137 тысяч гектаров пашни.

Это позволит увеличить площадь сева озимых в будущем году до 1 млн га.

Постоянный ввод в работу заброшенных сельхозугодий является важным фактором роста урожая в регионе. В 2020 году в Оренбуржье собрали рекордный урожай зерна в 3,7 млн тонн.

http://orenews....0/08/12/001471/