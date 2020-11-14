«Акрон» завершил модернизацию агрегата «Аммиак-4» в Великом Новгороде

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Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде реализовала проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-4» до 2500 тонн в сутки, что на 21% выше первоначальной проектной мощности.

Сейчас агрегат может производить до 900 тысяч тонн продукта в год. При этом общий объём производства аммиака на новгородском предприятии вырастет до 2,2 миллиона тонн в год.

Это позволит существенно нарастить выпуск азотных и сложных удобрений на площадке в Великом Новгороде.

Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

© vnovgorode.ru

Модернизация агрегата «Аммиак-4» проводилась вместе с первым капитальным ремонтом, в рамках которого было модифицировано несколько отделений, введено в эксплуатацию современное технологическое и компрессорное оборудование.

«Аммиак-4» ПАО «Акрон» — один из крупнейших в Европе агрегатов по производству аммиака. Это самый значительный инвестиционный проект на новгородской площадке ПАО «Акрон» за последние десятилетия и первый агрегат аммиака, построенный российскими специалистами со времен распада СССР без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной документации, подготовленной российским проектным институтом — ООО «Новгородский ГИАП».

Запуск агрегата состоялся в 2016 году.