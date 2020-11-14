Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в октябре 2020 года составил 68,8%.

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Прогресс проекта Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в октябре 2020 года составил 68,8%.

Завершены работы по теплоизоляции колонн установки разделения газа на первой технологической линии. Окончен монтаж технологических трубопроводов на первой установке выделения, сжижения и затаривания гелия.

Аппаратные и закрытые распределительные устройства первой технологической лини подготовлены для передачи в Росэнергонадзор. Также осуществляется проверка готовности подстанций первого пускового комплекса к подаче напряжения.

Завершается монтаж оборудования, поставленного в навигацию 2020. Ведется установка частей холодного блока на постоянный фундамент на 4-й технологической линии.

Завершен монтаж основных металлоконструкций на третьей и четвертой линиях. Производится монтаж оборудования и сборка металлоконструкций на пятой и шестой линиях.

Ведутся гидроиспытания трубопроводов на коммерческих узлах учета газа.

Выполнены гидравлические испытания трубопроводов котельной административной зоны. Завершены испытания резервуарного парка водоочистных сооружений.

Производятся гидроиспытания резервуаров запаса пожарной воды и шаровых резервуаров на товарно-сырьевой базе.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией завода, помимо метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.