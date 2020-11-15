В Казани состоялась презентация трамваев «City Star» производства «ПК Транспортные системы»

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29 августа 2020 года в столице Татарстана состоялся торжественный ввод в эксплуатацию участка дорожной сети Большого Казанского кольца, который включает в себя самый длинный трамвайный маршрут в России. Его протяженность составляет 34 километра. Маршрут проходит через шесть районов Казани.

Первыми на кольцевые маршруты № 5 и № 5а «ЖД вокзал — микрорайон «Солнечный город» вышли трамваи 71-911 «Сity Star», произведенные на Невском заводе электрического транспорта (входит в «ПК Транспортные системы») и прибывшие в Казань в сентябре 2019 года. Время прохождения маршрута составляет порядка 1,5 часов. Ожидаемый пассажиропоток — более 30 000 человек.

«Приятно, что Казань с ее богатой историей развивает городской электрический транспорт, — комментирует президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. — Очень важно, что руководство города не просто пошло по пути обновления подвижного состава, но и модернизирует транспортную инфраструктуру. Общественный транспорт является визитной карточкой любого города, поэтому уверен, что наши трамваи «City Star» завоюют сердца жителей и гостей Казани».

Трамвайный вагон 71-911 «Сity Star» — единственный серийный полностью низкопольный односекционный трамвай. В основе вагона — уникальная низкопольная, поворотная, эластичная тележка собственной разработки и производства «ПК Транспортные системы». «Сity Star» на 85% собран из российских комплектующих более 20 компаний из разных регионов страны. Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая. Вагон оснащён системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, наружной системой видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, системой пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. Запас автономного хода вагона составляет не менее 1,5 километра. Для маломобильных граждан предусмотрена откидная аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации. Основные преимущества: тихий и плавный ход, маневренность, просторный салон, комфортные сидения, мультимедийный комплекс, USB-розетки для зарядки мобильных гаджетов.