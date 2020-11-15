В Воронежской области начато строительство завода импортозамещающего нефтегазового оборудования

Рендер проекта будущего производства © ij.domostroyrf.ru

29 сентября в индустриальном парке «Масловский» прошла церемония закладки камня на месте нового импортозамещающего производства. Компания «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» расширяет завод нефтегазового оборудования под Воронежем. Здесь будут выпускать колтюбинговые установки, необходимые для капитального ремонта нефтегазовых скважин.

Строительство завода запланировано на 2020-21 годы. Объем инвестиций на строительно-монтажные работы, а также приобретение и монтаж оборудования — 270 млн рублей. А ежегодный объем продукции, планируемой к реализации при полной загрузке —1,5 млрд рублей. На новом производстве будут созданы новые рабочие места для 101 сотрудника. Общая численность работников предприятия составит 150 человек.ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» входит в кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области. Специализируется на разработке и производстве нефтегазового оборудования для подземного и капитального ремонта скважин. На сегодняшний момент компания является единственным российским производителем бустерно-колтюбиногового комплекса для нефтегазовой отрасли. Потребители продукции — нефте-, газодобывающие и сервисные компании РФ и ближнего зарубежья, в том числе ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», АО «НК «КазМунайГаз», Erielle.

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