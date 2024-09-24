В Воронеже открылся новый медицинский центр

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В клинике представлен полный комплекс диагностических услуг: УЗИ, МРТ, КТ и рентген. Причем работает это отделение круглосуточно. Кстати, заключительную, но очень важную ступень лечения — реабилитацию — пациенты могут пройти тут же, в новом филиале SmartClinic на Московском проспекте. Точно так же, как это организовано в клинике на Левом берегу.

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