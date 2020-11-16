Очередная партия седельных тягачей «КАМАЗ» передана крупному перевозчику

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На минувшей неделе «КАМАЗ» передал в адрес крупнейшей транспортной компании ИТЕКО очередную партию новых седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO на сжиженном природном газе (СПГ) с двумя криобаками.

Вторая партия газомоторных автомобилей КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками направлена в филиал ИТЕКО в г. Тверь. Автотехника приобретена в рамках ранее подписанного контракта, который предусматривает поставку в адрес ИТЕКО 300 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO на СПГ. Планируется, что остальные автомобили будут переданы крупному корпоративному клиенту до конца ноября по утверждённому графику.

Поставленная известному логистическому оператору модель грузовика — новинка компании, производство которой было организовано в текущем году. Отметим, ранее водители ИТЕКО получили в тестовую эксплуатацию опытный образец газомоторного тягача КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками. В ходе тестирования на трассе машина показала хорошие технические возможности и продемонстрировала свою высокую экономичность, что особенно важно в сегменте коммерческих перевозок. В результате, «КАМАЗ» получил крупный заказ на производство 300 седельных тягачей КАМАЗ-5,490 NEO на СПГ с двумя криобаками. Первая партия таких грузовиков была отгружена в начале ноября в филиал ИТЕКО в г. Тверь.