ТМХ начал поставку пассажирских вагонов на Сахалин

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в структуру АО «ТМХ») передал АО «Пассажирская компания «Сахалин», работающей на сахалинском полигоне Дальневосточной железной дороги, 18 вагонов локомотивной тяги нового модельного ряда.

Согласно заключенному договору, «Сахалин» получит 10 вагонов с четырехместными купе и служебными помещениями (мод. 61-4517.10), 2 вагона с двухместными купе со служебными помещениями (мод. 61-4517.08) и 2 таких же вагона без служебных помещений (мод. 61-4517.09), 2 некупейных вагона со служебными помещениями (мод. 61-4516.06), 2 штабных пассажирских вагона (мод. 61-4529.02) с купе для маломобильных пассажиров.

Серийное производство вагонов нового модельного ряда на ТВЗ началось в 2019 году.

— В отличие от предыдущих моделей, новую технику можно формировать в двухвагонные сцепы, в которых вагоны соединены между собой герметичным переходом, а служебное помещение для проводников расположено лишь в одном из них. Освободившаяся площадь используется для организации сервисной зоны для пассажиров, где размещены кофе-машины и вендинговые аппараты, обеспечивающие путешествующим более высокий уровень комфорта в поездке, — подчеркнул Андрей Соловей, генеральный директор ОАО «ТВЗ», председатель Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России. — При необходимости вагоны со служебными помещениями могут эксплуатироваться как в составе сцепа, так и автономно.

Новая техника отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок и отличается повышенной комфортностью. Вагоны оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды, в купе есть индивидуальные сейфы, все пассажирские места оснащены персональными розетками или разъемами USB.

Купе для маломобильных пассажиров, которое расположено в штабном вагоне, больше, чем в вагонах предыдущих моделей, рассчитано на четырех человек (в том числе для двух сопровождающих). Оно имеет индивидуальный аварийный выход, а для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах предусмотрено специальное подъемное устройство.

Прибытие новых вагонов позволит существенно обновить пассажирский подвижной состав, обслуживающий жителей и гостей острова.