В степном Крыму впервые приступили к экспериментальной высадке олив в теплицах

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Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) впервые приступили к экспериментальной высадке олив в теплицах для проверки возможности их использования в аграрном производстве, в том числе и для получения оливкового масла — проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года в вузе начали заготавливать посадочный материал оливы и построили теплицу площадью 0,85 га в селе Маленьком Симферопольского района.

«Высадили первые 150 штук, через пару недель еще 150, через месяц еще 150. Всего около 500 штук саженцев будет высажено в этом году. Мы проводим научный эксперимент в рамках национального проекта „Наука“. Основной упор мы делаем на исследованиях выращивания субтропических культур в рамках рыночной модели. Мы хотим на своем опыте предложить аграриям четкую схему по выращиванию и производству. Оливки будут выращиваться не в декоративных, а в целях отработки на лучшей доступной технологии для промышленного возделывания этой экзотической культуры», — сообщил Сергеев.

Он отметил, что высадка олив в степной части Крыма производится впервые. Ученые хотят всесторонне изучить субтропическую культуру и адаптировать заграничные сорта оливы к крымским условиям, отработать технологию закладки новых садов, а также агротехнологий по уходу и защите растений.

«Это первый опыт в России. Теплолюбивые оливки будут выращивать в степи, где температура воздуха может колебаться до минус 20 градусов. Теплицы обустраиваются с особой тщательностью, со специальным многослойным покрытием, в них проводится вода и электричество. На основании разработок, сделанных учеными, аграрии смогут начинать производство в промышленных масштабах», — сообщил он.

Первый урожай оливок ожидают получить к 2026 году. Реализация проекта ученых КФУ поможет аграриям освоить весь цикл от выращивания плодов до выпуска оливкового масла на полуострове и создать технологию выращивания оливок для получения масла в России. Ожидается, что в 2026 году будет собрано около 3 тонн оливок, из которых можно будет получить путем холодного отжима около 360 литров масла. В теплице, в рамках реализации селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ по нацпроекту «Наука», кроме оливы будут высажены другие субтропические культуры, такие как инжир, актинидия, гранат, фейхоа.

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