Завод «Красное Сормово» передал ПАО «ГТЛК» сухогруз «Альфа Атлант»
https://sudostroenie.info/images/700__708_atlant_1.jpg © sudostroenie.info
Завод «Красное Сормово» подписал с ПАО «ГТЛК» двухсторонний акт приема-передачи сухогруза «Альфа Атлант». Об этом сообщает пресс-служба ОСК.
Данное судно стало первым в серии из девяти судов, которые будут эксплуатироваться ООО «Альфа», название которой будет отражено в каждом из построенных судов. Контракт с компанией был подписан в декабре 2019 года. Отметим, что он включает опцион на заключение договоров на строительство и поставку 20 судов данного проекта. Ранее сухогруз успешно прошел швартовные и ходовые испытания в акватории р. Волги.
https://sudostroenie.info/catalog/upload/images/708_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_1.jpg © sudostroenie.info
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