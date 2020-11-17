Завод «Красное Сормово» передал ПАО «ГТЛК» сухогруз «Альфа Атлант»

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Завод «Красное Сормово» подписал с ПАО «ГТЛК» двухсторонний акт приема-передачи сухогруза «Альфа Атлант». Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Данное судно стало первым в серии из девяти судов, которые будут эксплуатироваться ООО «Альфа», название которой будет отражено в каждом из построенных судов. Контракт с компанией был подписан в декабре 2019 года. Отметим, что он включает опцион на заключение договоров на строительство и поставку 20 судов данного проекта. Ранее сухогруз успешно прошел швартовные и ходовые испытания в акватории р. Волги.

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