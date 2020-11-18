Уралмашзавод поставил дробильный комплекс в Узбекистан

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Уралмашзавод (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») завершил отгрузку дробильного оборудования для организации технологической линии на обогатительной фабрике ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане — Алмалыкского ГМК (АГМК).

В рамках контракта на Алмалыкский ГМК Уралмашзавод должен поставить 6 дробилок для стадии среднего дробления (КСД-2200), 14 — для стадии мелкого дробления (КМД-2200 и КМД-3000), а также 30 грохотов разных типоразмеров. К изготовлению двадцати единиц автоматизированных дробильных комплексов УЗТМ приступил в августе прошлого года.

«В рамках договора Уралмашзавод отвечает не только за поставку дробилок и грохотов, но и за достижение технологических показателей. Это производительность, крупность продукта и гарантийная безаварийная работа. Работа ведется в тесном сотрудничестве со специалистами АГМК, с учетом их конкретных предложений, исходя из опыта эксплуатации подобного оборудования. Уже введенные в эксплуатацию комплексы показывают результаты, соответствующие контрактным обязательствам», — отметил главный конструктор дробильно-размольного оборудования УЗТМ Виталий Фурин.

По его словам, 10 комплектов КМД уже введены в эксплуатацию на промышленной площадке заказчика, комплекс КСД находится на стадии технологических испытаний, идет монтаж еще шести дробилок разных типоразмеров. Предполагается, что в полном объеме модернизированный комплекс начнет работать в первом квартале 2021 года.

Новые дробильные установки оснащены современными системами, в том числе реверсивным гидравлическим механизмом регулирования щели на базе зубчатого механизма поворота, системами контроля амортизации и уровня загрузки, в них применены приводы повышенной мощности, реализующие форсированный процесс разрушения кусков в камере дробилки.