ООО «Лебедяньмолоко» продолжает модернизацию производства

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В 2020 году компания «Лебедяньмолоко», расположенная в Липецкой области, инвестировала более 500 млн рублей в модернизацию производства: запущена новая котельная, введён в эксплуатацию склад-холодильник общим хранением 500 тонн готовой продукции и новый цех площадью 1200 м2.

Всего за 5 лет в модернизацию предприятия вложено 4,5 млрд рублей.

На этом планы развития предприятия не останавливаются: в ноябре подписаны контракты в размере 150 млн руб. с компаниями «Trepko» по фасовочному оборудованию и «Альфа-Л-Сервис» по дальнейшей автоматизации производства.

По итогам 9 месяцев 2020 года объём выпуска заводом «Лебедяньмолоко» продукции вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На предприятии дополнительно создано 40 рабочих мест.

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«Показатели работы нашей команды в целом соответствуют поставленным задачам. Та масштабная модернизация, которая проведена на производстве, позволяет нам работать эффективно и увеличивать реализацию, загружая новые мощности. Сегодня наше предприятие по уровню оснащенности — одно из самых современных в России» — прокомментировал заместитель генерального директора Игорь Кремнёв. — «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже сейчас рассматриваем варианты расширения нашей инвестиционной стратегии и выхода на мощности 1200 тонн молока сутки».

ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье. Предприятие выпускает более 75 наименований продукции, общий объём переработки за 2019 год составил свыше 155 000 тонн молока.