Уралвагонзавод отправил заказчику сто цистерн для перевозки растительных масел

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Уралвагонзавод выполнил заказ на цистерны 15-150-04П для перевозки пищевых продуктов. 100 цистерн уже отправлены одному из российских операторов железнодорожных грузоперевозок.

Четырехосный вагон-цистерна модели 15-150-04П предназначен для перевозки растительных масел по железным дорогам колеи 1520 мм в умеренно холодном климате. Изделие изготавливается из стали повышенной прочности, наделяющей его высокой эксплуатационной надежностью.

Предельная рабочая температура вагона составляет минус 60 градусов Цельсия. Котел объемом 85,6 м3 установлен на тележку 18-100 и имеет давленный уклон в нижней части, что обеспечивает полный слив продукта. Увеличенный внутренний диаметр котла до 3200 мм и, как следствие, расширенный полезный объем цистерны — выгодно отличают эту модель от существующих на сегодняшний день на российском рынке аналогов.

«Железнодорожные грузовые перевозки остаются востребованным видом транспортировки пищевых продуктов на дальние расстояния. При этом сегодня на рынке наблюдается некоторый дефицит специализированных вагонов-цистерн. Партия в 100 единиц — это достаточно хороший объем для этого вида подвижного состава. У нас широкий модельный ряд, который пополняется новыми разработками, и мы готовы оперативно реагировать на запросы рынка и пожелания заказчиков», — отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции концерна «Уралвагонзавод» Кирилл Томащук.

Также в настоящий момент Уралвагонзавод выполняет два крупных заказа на полувагоны 12-196-02, контракт на цистерны 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов и другие обязательства перед заказчиками подвижного состава. Кроме того, в стадии проработки еще несколько контрактов на универсальный и специализированный подвижной состав.