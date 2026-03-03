Нижний Тагил. На Уралвагонзаводе (УВЗ, в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех»), которому в этом году исполняется 90 лет, военное и гражданское производство существуют параллельно: предприятие может одновременно выпускать и боевые машины, и грузовые вагоны.

Корреспонденты проекта «Сделано у нас» побывали на заводе, чтобы увидеть, как сегодня строится работа одного из крупнейших производителей грузового подвижного состава в стране.

Как добавили в пресс-службе Ростеха, сегодня Госкорпорация «Ростех» в приоритетном порядке работает над выполнением гособоронзаказа, однако в фокусе внимания остается и выпуск гражданской продукции, её доля в абсолютных цифрах продолжает расти. Свой вклад вносит Концерн «Уралвагонзавод», выпуская востребованные на рынке вагоны.

Производство подвижного состава на УВЗ — процесс, в котором участвуют и люди, и автоматы. Из стальных заготовок в цехах кузнечного производства выковывают оси для колесных пар. Затем идет сварка полукомплектов, сборка и сварка хребтовых балок и рам вагонов. Начинается все в заготовительных цехах, где металл режут, гнут, штампуют. Из листа стали здесь получаются детали кузова вагона. Затем идет сварка боковой стены вагона в автоматических линиях контактной сварки. Человек контролирует и корректирует, основную нагрузку берет автоматика.

«Мы постоянно обновляем оборудование, — рассказывают технологи УВЗ. — Только с 2022 года внедрено более 500 единиц новой техники. Это позволяет повышать качество и спецтехники, и грузовых вагонов». После сварки кузов отправляют на сборку, где происходит его соединение с тележками и производится монтаж оборудования: тормозных систем и автосцепных устройств.

На заводе работают уникальные стенды — кантователи вагонов, которые поворачивают их. Кантователи разработали сами работники предприятия, и это единственная подобная конструкция в России.

Собранный вагон поступает в малярно-сдаточный цех. Оба пролета цеха — северный и южный — работают в заданном ритме. В длинных пролетах каждая единица проходит регламентированный путь. Из динамиков раздается предупреждение: время на операцию истекает, вагон перемещается на следующую позицию. Сначала вагон маскируют перед очисткой — закрывают узлы, куда не должна попасть дробь. Затем дробеочистка. Потом покраска.

На каждую единицу наносят три слоя краски. Заказчик может проверить качество покрытия: слои разного цвета. Грунт серый, эмаль — сначала желтая, потом зеленая. «Чтобы наносить краску равномерно, нужен опыт, — говорят маляры УВЗ. — Символы, цифры и буквы по трафарету доверяют самым опытным».

Контроль качества на предприятии сопровождает продукцию на всех этапах. Это и входной контроль материалов и покупных комплектующих, и проверка готовой продукции. На заводе работает собственная лаборатория, которая следит за соответствием физико-механических свойств выпускаемой продукции. Кроме того, налажен аудит поставщиков комплектующих изделий. Как отмечают на заводе, процент закупленной продукции, выявленной с какими-либо отклонениями, устойчиво снижается.

УВЗ обновляет модельный ряд. Здесь разрабатывают вагоны под разные грузы. В 2022 году сертифицировали крытый вагон модели 11-5225-01 — с увеличенным объемом для паллетных перевозок. Есть вагон-хоппер 22-5223 для перевозки сухого охлажденного кокса с «плавающей» обшивкой, выдерживающей грузы температурой до 400 градусов. Для крупнейшего металлургического предприятия России поставили платформы модели 23-5994 для перевозки слитков горячего чугуна.

Восьмиосные полувагоны «Урал» и «БАМ» — одни из последних разработок, вышедших в серию. Их грузоподъемность — 151 тонна, срок службы — 32 года. «Они повышают пропускную способность сети, — поясняют специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения. — Это важно на восточном направлении, где грузопотоки растут».

«Восьмиосники» разработаны совместно с Федеральной грузовой компанией. Первый состав запущен в эксплуатацию совсем недавно — в январе 2026 года. «Сделано надежно», — говорят конструкторы.

На предприятии работают с партнерами из разных стран. Сотрудничество налажено с Беларусью и Казахстаном. Вагоны поставлялись в Монголию, был проект с Ираном. Идет работа с другими зарубежными партнерами.

Новые вагоны спроектированы так, чтобы их ремонт мог проходить на существующих мощностях. «Основные изнашиваемые элементы унифицированы, — поясняют технологи. — Вагоноремонтные предприятия получают авторизацию от нашего конструкторского бюро. Это стандартная процедура».

УВЗ — это не просто производство. Это легендарное предприятие. В годы Великой Отечественной завод за рекордные два месяца перепрофилировали с вагонов на выпуск танков Т-34. И с тех пор здесь всегда совмещали два направления: броня для фронта, вагоны для мирной жизни. Сегодня — это крупнейший производитель грузовых вагонов в стране и единственное государственное предприятие в данной отрасти. Полувагоны, цистерны, платформы, хопперы, думпкары — номенклатура широчайшая. И каждое изделие проходит серьезные испытания, чтобы гарантировать безопасность на железных дорогах.

Справочно:

АО «НПК «Уралвагонзавод»(г. Нижний Тагил) является одним из крупнейших машиностроительных комплексов современной России, производителем всемирно известной бронетанковой техники и признанным лидером в производстве грузового подвижного состава на «пространстве 1520». С конвейера УВЗ сошло более 100 000 боевых машин и 1 200 000 единиц железнодорожной техники, в том числе около 50 000 единиц инновационного подвижного состава. В этом году завод отмечает 90-летие со дня основания.

ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения»(г. Нижний Тагил) входит в интегрированную структуру АО «Концерн «Уралвагонзавод», является разработчиком ответственных изделий вагоностроения, от надежности которых зависит безопасность на железнодорожном транспорте. Компания имеет компетенции в разработке и постановке на производство грузовых вагонов и их составных частей, предназначенных для эксплуатации на путях общего и необщего пользования, а также несамоходного технологического железнодорожного транспорта, эксплуатируемого на внутренних путях колеи 1520 мм промышленных предприятий.

АО «Концерн «Уралвагонзавод»— один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.

Госкорпорация Ростех— крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Фото и текст: Бионышева Елена, Радченко Андрей