В Приморье запущен новый железнодорожный парк «Восточный порт»

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18 ноября первый гружёный поезд с углем прибыл на пути нового железнодорожного парка с последующей подачей для выгрузки на специализированный терминал АО «Восточный Порт».

Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием последних технических решений. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях приёма общей протяженностью 19 км. Стрелочные переводы и сигналы парка оборудованы микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной работы зимой.

Общий объём инвестиций в строительство парков составил 5 млрд рублей.

В парке внедрена новая технология, которая автоматически распознаёт номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 км/ч. Благодаря парку «Новый» в штате АО «Восточный Порт» будут созданы дополнительно 100 квалифицированных рабочих мест.

В ходе модернизации в 2019 году компания АО «Восточный Порт» построила на станции железнодорожный парк «Б». Пять электрифицированных железнодорожных путей общей протяженностью 7,3 км были безвозмездно переданы на баланс ОАО «РЖД» для общего пользования всеми компаниями в промышленном кластере бухты Врангеля.

Ввод в эксплуатацию парка «Новый» знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали — припортовой станции Находка-Восточная — одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока.

Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет увеличения мощности станции Находка-Восточная на 25 млн т и оптимизации технологии обработки подвижного состава.