На Северной верфи началось строительство седьмого траулера для Группы Норебо

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На Судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Пящиков». Заказчик судна — АО «БЛАФ» (входит в Группу НОРЕБО)

Траулер «Капитан Пящиков» — седьмое судно проекта 170701 и первое, строящееся для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне (предыдущие шесть траулеров предназначены для работы в Северной Атлантике). Объектами лова «Пящикова» станут сельдь, минтай и другие промысловые виды. Проектная производительность судна позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.

Проектная и рабочая конструкторская документация разработаны отечественным проектантом NauticRus.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов отметил, что строительство траулеров проекта 170701 — это развитие компетенций, наработанных заводом при создании боевых кораблей. «По своей сложности траулеры этого проекта мало чем уступают тем же фрегатам и корветам, а опыт работы с „гражданским“ заказчиком позволяет нам уверенно смотреть в будущее завода на новых высококонкурентных рынках. Крупносерийный заказ из десяти судов на строительство траулеров проекта 170701 формирует уверенные позиции Северной верфи в области сложного гражданского судостроения», — сообщил Игорь Орлов.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 для Группы НОРЕБО состоит из десяти судов. Это один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры. В числе продукции траулеров-процессоров — охлажденное рыбное филе, рыбный фарш, икра, печень, рыбная мука.

Траулер назван в честь капитана Владимира Викторовича Пящикова (1967-2014). Владимир Пящиков всю трудовую жизнь проработал в рыбной отрасли Камчатки. Работал третьим, вторым, старшим помощником капитана. Более десяти лет был капитаном рыболовных траулеров. Заслужил репутацию профессионального, авторитетного, опытного, знающего свое дело капитана, экипажи которого на промыслах всегда показывали сплоченность и высокий результат.

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