В Нижегородской области запущено первое в регионе производство овощей по технологии светокультуры

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Агрокомбинат «Горьковский» открыл первое в регионе производство огурцов по технологии светокультуры. Системой досвечивания оборудованы 4,1 из 19,5 га теплиц агрокомбината. Объем инвестиций в установку системы досвечивания составил 314 млн рублей.

Свет высокой интенсивности способствует активному росту и цветению огурца. Мощность установленного осветительного оборудования составляет 200 Вт/м2. Использование технологии светокультуры на пятой части от всей площади теплиц предприятия позволило увеличить урожайность на 25% - с 7600 до 9800 тонн в год.

В дальнейшем собственник планирует оснастить системой досвечивания все 19,5 гектара. Использовать технологию светокультуры можно при выращивании любых овощей.

На территории Нижегородской области производственную деятельность осуществляют 4 тепличных комбината с общей площадью защищенного грунта 30 га, из которых 19,5 га — это тепличный комплекс ОАО «Агрокомбинат «Горьковский». Направление востребовано в регионе, так как часть продукции для полного обеспечения региона овощами импортируется из соседних субъектов РФ или из-за рубежа. Правительство Нижегородской области предоставляет финансовую помощь тепличным комплексам на компенсацию процентной ставки по долгосрочным кредитам, а также на компенсацию затрат на энергоносители на уровне 15%.