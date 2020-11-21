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Города и сёла России

Тульскому кремлю 500 лет

 © regnum.ru

В сентябре Тула отметила 500-летия создания Тульского кремля — этого старейшего оборонительного сооружения со славной историей, положившее начало основанию Большой засечной черты.

Три года подготовки к юбилею, более ста реализованных проектов — археологических, экспозиционных, издательских, образовательных, реставрационных, по благоустройству и приведению в порядок коммунальной инфраструктуры.

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 © regnum.ru

Тульский кремль был построен рядом с рекой Упа. Стены кремля выстроены прямоугольником, по углам расположены четыре круглые башни — Наугольная, Спасская, Ивановская и Никитская. Квадратные пять башен, имеющие ворота для проезда на территорию кремля, расположены в центре стен — это Башня Пятницких ворот, Одоевских ворот, Ивановских ворот, Водяных ворот и башня на погребу. На территории кремля находятся Успенский собор, Музей оружия, Торговые ряды, Осадные дворы, Музей «Тульского кремля» и Тульский военно-исторический музей.

Музей оружия:

 © regnum.ru

Музейный комплекс:

 © regnum.ru

В музее археологии:

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 © cdn22.img.ria.ru

 © regnum.ru

Восстановленные торговые ряды:

 © regnum.ru

 © regnum.ru

А такими были торговые ряды до реставрации:

 © proftula.ru

Во внутреннем дворе кремля воссоздали часть осадных дворов, но сделали их немного большего размера, чтобы размеры позволяли их показать туристам. Это два осадных двора, каждый с жилым домом и бытовыми постройками. Они реконструированы на основе обобщенных архивных данных и документов.

 © regnum.ru

 © regnum.ru

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 © cdn25.img.ria.ru

 © regnum.ru

 © regnum.ru

На территории кремля изначально строили деревянные храмы. А в середине XVIII века возведён Успенский собор из камня. Он расписан ярославскими мастерами в 1762—1764 годах, роспись которых сейчас восстанавливают в процессе реставрации храма.

 © regnum.ru

 © regnum.ru

Росписью он был украшен почти полностью, включая оконные откосы и простенки. В течение двух лет в середине XVIII столетия их создавали лучшие мастера ярославской школы. Отсюда — крупный план, торжественный ритм, четкая прорисовка тончайших особенностей костюмов, причесок и даже текстур ткани. В последние годы Успенский собор возрождается: воссоздана колокольня, проводятся реставрационные работы, а также работы по внутреннему убранству.

 © tulaeparhia.ru

 © regnum.ru

 © regnum.ru

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Тульский кремль всегда верой и правдой защищал южные рубежи Русского государства. В 1552 году крымский хан Девлет-Гирей осадил город. Мужественный город выдержал несколько приступов. Подоспевшие из Коломны русские войска разгромили Орду, остатки которой бежали в степь.

Эпизод диорамы:

 © cdn.n71.ru

 © cdn.n71.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://ria.ru/...1577220200.html

Источник: https://regnum.ru/news/cultura/3074196.html

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благоустройство, Тульская область, реставрация
  • Нет аватара nabludatel71
    21.11.2014:57:39

    + + + + + + +    

    Жаль, только 1 плюсик ставится… Кремль наш за 20 лет суперски преобразился! Спасибо за репортаж!

    Отредактировано: nabludatel71~14:59 21.11.20
    #1215769
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      21.11.2018:48:30

      В СССР во дворе этого Кремля нас собирали на первомайские тренировки спортивной части парада. Наверное, из-за большой площадки.

      Вообще — не узнать. Пацанами всё искали ход из Кремля к памятнику красноармейцам на площади Челюскинцев. Сейчас там фонтан, и прощадь теперь Крестовоздвиженская.

      Отредактировано: Сергей Ивженко~19:01 21.11.20
      #1215781
    • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
      21.11.2019:01:53

      Что сказать? Молодцы!!! С уважением.

      #1215785
  • Нет аватара ivania
    21.11.2017:37:54

    Планируется ли дополнительное озеленение территории, посадка кустарников, разбивка клумб?

    #1215778
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