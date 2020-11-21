Тульскому кремлю 500 лет

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В сентябре Тула отметила 500-летия создания Тульского кремля — этого старейшего оборонительного сооружения со славной историей, положившее начало основанию Большой засечной черты.

Три года подготовки к юбилею, более ста реализованных проектов — археологических, экспозиционных, издательских, образовательных, реставрационных, по благоустройству и приведению в порядок коммунальной инфраструктуры.

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Тульский кремль был построен рядом с рекой Упа. Стены кремля выстроены прямоугольником, по углам расположены четыре круглые башни — Наугольная, Спасская, Ивановская и Никитская. Квадратные пять башен, имеющие ворота для проезда на территорию кремля, расположены в центре стен — это Башня Пятницких ворот, Одоевских ворот, Ивановских ворот, Водяных ворот и башня на погребу. На территории кремля находятся Успенский собор, Музей оружия, Торговые ряды, Осадные дворы, Музей «Тульского кремля» и Тульский военно-исторический музей.

Музей оружия:

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Музейный комплекс:

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В музее археологии:

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Восстановленные торговые ряды:

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А такими были торговые ряды до реставрации:

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Во внутреннем дворе кремля воссоздали часть осадных дворов, но сделали их немного большего размера, чтобы размеры позволяли их показать туристам. Это два осадных двора, каждый с жилым домом и бытовыми постройками. Они реконструированы на основе обобщенных архивных данных и документов.

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На территории кремля изначально строили деревянные храмы. А в середине XVIII века возведён Успенский собор из камня. Он расписан ярославскими мастерами в 1762—1764 годах, роспись которых сейчас восстанавливают в процессе реставрации храма.

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Росписью он был украшен почти полностью, включая оконные откосы и простенки. В течение двух лет в середине XVIII столетия их создавали лучшие мастера ярославской школы. Отсюда — крупный план, торжественный ритм, четкая прорисовка тончайших особенностей костюмов, причесок и даже текстур ткани. В последние годы Успенский собор возрождается: воссоздана колокольня, проводятся реставрационные работы, а также работы по внутреннему убранству.

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Тульский кремль всегда верой и правдой защищал южные рубежи Русского государства. В 1552 году крымский хан Девлет-Гирей осадил город. Мужественный город выдержал несколько приступов. Подоспевшие из Коломны русские войска разгромили Орду, остатки которой бежали в степь.

Эпизод диорамы:

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Сообщение подготовлено совместно с Human RS

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