Судоверфь «Звезда» начала резку стали для новой серии танкеров-газовозов СПГ класса ARC 7

Фото сайта: teekay.com © www.rosneft.ru

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для головного судна новой серии -танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Торжественная церемония состоялась в блоке корпусных производств. Первая деталь была вырезана на высокотехнологичном плазменном станке в присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства.

В Российской Федерации суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство судов-газовозов — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты.

Фото сайта: seanews.ru © www.rosneft.ru

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, вместимость грузовых танков — 172,6 тыс м3. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью — в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК «Роснефть и компании GE.

В июле 2020 года ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3. Также судостроительный комплекс подписал лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Танкеры-газовозы будут строиться в интересах ПАО «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров ПАО «Совкомфлот» (на пилотное судно) и ООО «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие Группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК», на остальные 14 судов серии) с ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»).

Начало производства судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. «Роснефть» подписала контракты на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК «Звезда».

В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Справка:

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке судов. Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

Опережающими темпами, на 4 года раньше планового срока, построен крупнейший в России сухой док, на котором в настоящее время выполняются работы по пуско-наладке оборудования. Полная готовность верфи — 2024 год.

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути — кратчайшего между Европой и Азией.

Винто-рулевая колонка (ВРК) — ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий его ходовые и маневровые качества — станет первым российским продуктом такого класса и обеспечит судостроительный комплекс «Звезда» оборудованием и технологиями мирового уровня.

Для проектирования и локализации производства ВРК для судов ледового класса «Роснефть» и GE создали два совместных предприятия: прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» (г. Санкт-Петербург) и завод по производству ВРК «Сапфир» (г. Большой Камень).

Главной задачей предприятия является локализация производства ВРК и систем электродвижения судов на территории судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. ООО «Завод ВРК Сапфир» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

Предприятие будет выпускать винто-рулевые колонки высокого ледового класса мощностью от 7,5 МВт до 20 МВт.