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Агропром и пищевая промышленность

В Дагестане собрали более 100 тысяч тонн риса

  •  © mcx.gov.ru

  • По состоянию на 13 ноября, в Дагестане собрано более 107 тыс. тонн риса. Этот показатель стал рекордным для республики за всю историю рисосеяния, при этом уборка еще продолжается.

    Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, всего в 2020 году рис планируется убрать с 25,5 тыс. га. Пока на сегодняшний день урожай собран с 23,7 тыс. га, то есть с 93% площади.

    Собранные 107 тыс. тонн уже перекрыли рекорд 2019 года, когда урожай риса в республике составил 95 тыс. тонн. Урожайность культуры в текущем году превышает 45 ц/га.

    Больше всего риса традиционно собирают аграрии Кизлярского района, на которых приходится более половины всего урожая. Так, в муниципалитете уже собрали 64,2 тыс. тонн риса, уборка еще продолжаются.

    Отметим, что уборочная площадь под культурой в Дагестане с прошлого года выросла на 4 тыс. га — с 21,4 тыс. га в 2019 году до 25,5 тыс. га в 2020 году. Такие результаты стали возможными благодаря той масштабной господдержке, оказываемой развитию мелиорации в республике.
Источник: https://riadagestan.ru/news/economy...obrali_bolee_100_tysyach_tonn_risa/

Дагестан, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    21.11.2023:20:50

       

    #1215807
  • Нет аватара termometrix
    21.11.2023:22:58

    Ход сезонных полевых работ

    По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 19 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,2 млн га или 98,6% к уборочной площади, намолочено 136,9 млн тонн зерна при урожайности 29,6 ц/га.

    Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 88,1 млн тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га или 90,6% к уборочной площади, намолочено 13,3 млн тонн при урожайности 53,7 ц/га. Рис обмолочен с площади 194 тыс. га или 99% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 62,3 ц/га.

    Сахарная свекла выкопана с площади 916,4 тыс. га или 99,2% к уборочной площади, накопано 33,3 млн тонн при урожайности 362,9 ц/га.

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    #1215809
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