В Дагестане собрали более 100 тысяч тонн риса

По состоянию на 13 ноября, в Дагестане собрано более 107 тыс. тонн риса. Этот показатель стал рекордным для республики за всю историю рисосеяния, при этом уборка еще продолжается.

Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, всего в 2020 году рис планируется убрать с 25,5 тыс. га. Пока на сегодняшний день урожай собран с 23,7 тыс. га, то есть с 93% площади.

Собранные 107 тыс. тонн уже перекрыли рекорд 2019 года, когда урожай риса в республике составил 95 тыс. тонн. Урожайность культуры в текущем году превышает 45 ц/га.

Больше всего риса традиционно собирают аграрии Кизлярского района, на которых приходится более половины всего урожая. Так, в муниципалитете уже собрали 64,2 тыс. тонн риса, уборка еще продолжаются.

Отметим, что уборочная площадь под культурой в Дагестане с прошлого года выросла на 4 тыс. га — с 21,4 тыс. га в 2019 году до 25,5 тыс. га в 2020 году. Такие результаты стали возможными благодаря той масштабной господдержке, оказываемой развитию мелиорации в республике.