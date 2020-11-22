Галичский Автокрановый Завод отгрузил партию из 27 кранов в адрес «Сургутнефтегаз»

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Крупная партия автокранов отгружена на этой неделе с галичского завода в адрес компании «Сургутнефтегаз».

Автокраны грузоподъемностью 25 тонн с 28-метровой стрелой будут выполнять строительные работы на объектах одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.

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Галичские производители учли, что машина придется работать в климате, приравненном по условиям к Крайнему Северу. Каждая установка оборудована не только спальным местом, но и специальными «северными» опциями: автономным отопителем и утеплителем. Кроме того, автокраны окрашены в корпоративный цвет заказчика с нанесением фирменной символики «Сургутнефтегаза».

Сотрудники Галичского завода с гордостью проводили партию машин за ворота предприятия и засняли на видео, как мощная колонна мощных установок тронулась в дальний путь.

ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД — один из лидеров по производству автомобильных кранов в России.Предприятие выполняет заказы гражданских предприятий, министерства обороны, МЧС. Многие модели не имеют аналогов в России и отвечают самым высоким мировым стандартам.Галичский завод выпускает до 25 процентов от всего объема на рынке автокранов страны.Завод постоянно модернизируется. В период с 2011 по 2015 годы успешно реализован инвестиционный проект по созданию и освоению серийного производства автокранов грузоподъемностью до 110 тонн. В конце 2019 года, благодаря мерам государственной поддержки, на предприятии открыт новый цех сборки крано-манипуляторных установок.При поддержке администрации Костромской области краны галичского производства включены Минпромторгом в список продукции, которая может приобретаться по программе субсидирования лизинга.По информации пресс-службы Галичского автокранового завода