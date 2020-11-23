В Челябинске открылся новый универсальный спортивный комплекс для нужд полиции

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В Челябинске состоялось открытие нового Универсального спортивного комплекса ГУ МВД России по Челябинской области, предназначенного для физической подготовки, организации оздоровительно-реабилитационных тренировок, проведения региональных и всероссийских спортивных соревнований с участием сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. .

Новый комплекс, призван внести весомый вклад в развитие служебно-прикладных видов спорта, пропагандируемых в системе МВД России.

Трехэтажное здание органично вписывается в архитектуру застройки района. Строительство началось в 2019 году. При проектировании спортивного объекта учтены последние тенденции для воплощения внешней композиции, реализованы актуальные решения из стекла и металла с зеркальным эффектом. Планировка помещений выполнена с учетом социально-функционального назначения объекта. В состав комплекса входят несколько спортзалов, каждый из которых предназначен для своих целей: зал для спортивных игр и соревнований, единоборств, для бокса, фитнеса, тяжелой атлетики, а также классы для учебных занятий, функциональные помещения. В спортивных залах в качестве напольного покрытия применен «спортивный паркет», выдерживающий продолжительные силовые нагрузки, обеспечивающий «пружинистость» и хорошее сцепление с обувью, что в итоге повышает качество игр и тренировок. Помещения комплекса оснащены необходимым оборудованием, спортивным инвентарём и мебелью (баскетбольными кольцами, волейбольными стойками и сеткой, тренажерами, зеркальной и шведской стенками, табло, компьютерами, столами, стульями). В спортивном объекте планируется проводить спортивно-массовые мероприятия как областного, так и всероссийского уровня. Кроме того, будет организована работа секций для подшефных кадетских классов образовательных организаций Челябинска.

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