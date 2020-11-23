В Ульяновской области открыто движение по новому мосту

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20 ноября в Ульяновской области открыт монолитный мост через реку Борла. Мост соединяет Тереньгульский и Кузоватовский районы, что доступ к социальным учреждениям для жителей населенных пунктов Большая Борла и Малая Борла.

Строительство мостового перехода проводилось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в числе капиталоемких объектов, на реализацию которых выделены денежные средства из федерального бюджета.

Протяженность самого моста — 61 метр, с подходами — 300 метров. Стоимость — более 87 млн рублей.

Новый монолитный мост рассчитан на высокий уровень паводковых вод, которые раньше существенно осложняли путь. Раньше здесь находилась водопропускная труба, в период половодья и сильных дождей транспортная связь между вышеуказанными сёлами закрывалась на срок до месяца. Еще один важный фактор при принятии решения возвести мост через реку Борла — необходимость оптимизации маршрутов для сельскохозяйственных предприятий.

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При строительстве применены современные материалы и технологии, что позволило значительно снизить затраты на последующее содержание. Перильные ограждения выполнены из композитных материалов, для непрерывности проезжей части на объекте были использованы деформационные швы типа «Торма-Джойнт». Большое внимание уделялось контролю качества выполняемых работ, соблюдению технологий и используемых при строительстве материалов. На площадке работали специалисты лабораторий подрядной организации и областного департамента автодорог