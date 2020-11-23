Компания En+ Group запустила новый гидроагрегат № 2 взамен старого на Иркутской ГЭС

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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, объявила об запуске нового гидроагрегата № 2 на Иркутской ГЭС после замены. Сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд рублей.

Программа обновления Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд рублей, начатый в 2007 году.

Запуск нового гидроагрегата (ГА) позволит, по сравнению с предыдущим оборудованием, увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт, а также повысит надежность его работы.

В рамках технического перевооружения гидроагрегата на предприятие было доставлено более 1500 тонн оборудования, произведенного на российских заводах — АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и ПАО НПО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск).

Увеличенную мощность ГА начнет выдавать в энергосистему к концу марта 2021 года, после прохождения всех аттестационных процедур и подтверждения Системным оператором Единой энергетической системы.

В рамках программы комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также усилить безопасность и безаварийность работы станции. Работы ведутся поэтапно: подготовка к демонтажу следующего ГА уже началась, первые детали нового агрегата прибыли на станцию.

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Процесс монтажа оборудования нового агрегата © sia.ru

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил: «Технические решения, которые применялись при конструировании и монтаже нового гидроагрегата Иркутской ГЭС, не имеют аналогов. Он более эффективный и мощный, полностью отвечает всем современным требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Это результат кропотливой работы, особого внимания и слаженности действий всех специалистов Иркутской ГЭС. Монтаж оборудования и проведение строительных работ дополнительно контролировались представителями авторского надзора от проектной организации «Институт Гидропроект», а также входящей в En+ Group подрядной организации «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг».

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